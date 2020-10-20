Невеста полгода готовилась к свадьбе с не подозревавшим об этом парнем

Пост появился в группе для невест в Facebook. Невеста уточнила, что мужчина, свадьбу с которым она активно организовывала, заявил, что не делал ей предложения. Девушка рассказала парню о том, что собирается купить свадебное платье спустя девять месяцев их «отношений». В ответ молодой человек заявил: он не только забыл о том, что делал предложение, но и вообще не знал, что они встречаются.

«Девять месяцев назад мой, как я думала, жених предложил мне выйти за него замуж. У него не было кольца, поэтому я решила, что это спонтанное решение», - написала девушка. По ее словам, она не удивилась тому, что мужчина не стал покупать ей кольца и не сделал официального предложения. Невеста семь месяцев планировала свадьбу своей мечты.