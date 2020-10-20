Невеста полгода готовилась к свадьбе с не подозревавшим об этом парнем
Пост появился в группе для невест в Facebook. Невеста уточнила, что мужчина, свадьбу с которым она активно организовывала, заявил, что не делал ей предложения. Девушка рассказала парню о том, что собирается купить свадебное платье спустя девять месяцев их «отношений». В ответ молодой человек заявил: он не только забыл о том, что делал предложение, но и вообще не знал, что они встречаются.
«Девять месяцев назад мой, как я думала, жених предложил мне выйти за него замуж. У него не было кольца, поэтому я решила, что это спонтанное решение», - написала девушка. По ее словам, она не удивилась тому, что мужчина не стал покупать ей кольца и не сделал официального предложения. Невеста семь месяцев планировала свадьбу своей мечты.
Даже после признания мужчины невеста не сдается: она хочет обманом заманить «жениха» на свадьбу, «чтобы посмотреть, что произойдет».
Невеста попросила совета пользователей. Многие подписчики группы считают, что «жених» пошутил, а его поклонница неправильно поняла. Другие думают, что «предложение руки и сердца» могло быть манипуляцией, а мужчина – абьюзером.
«Я не знала, что встречаюсь с мужем, первые две недели. Но это сильно отличается от ситуации, когда ты помолвлена много месяцев», - написала одна из юзеров в комментариях к посту.
Ранее в Сети раскритиковали жениха, который отказался покупать невесте кольцо. Молодой человек пожаловался пользователям Reddit на свою невесту, которая накануне свадьбы перестала с ним разговаривать. Девушка обиделась, потому что он отказался покупать ей кольцо мечты.
Фото: Pixabay.com
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