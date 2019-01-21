«Она девочка с характером»: Влад Соколовский прокомментировал расставание с фитнес-инструктором Натальей Сульяновой

«Этой осенью у меня были отношения с Натальей Сульяновой. Начались наши отношения 23 сентября. Мы были вместе два с половиной месяца, даже прилетели вместе сюда на Бали, но приняли решение расстаться, обоюдное. Это были прекрасные отношения: честные, искренние, настоящие, с большим уважением друг к другу. Как мне кажется, мы оба выросли в них, и я очень рад, что мы с благодарностью относимся друг к другу. <...> Да, эти отношения были, вам теперь известно, когда они были, и известно, что они закончились. Мы расстались друзьями, мы не собираемся вычеркивать друг друга из своей жизни, и искренне желаем друг другу счастья и любви», — сообщил артист.

«Зачем это видео — ну, во избежание всяких сплетен, потому что огромное количество было информации на эту тему, статей в желтой прессе, всяких небылиц и прочих вещей. <...> Для меня очень важно начать говорить, говорить искренне, и я надеюсь, что вы меня поддержите», — признался он.

Поклонники Риты и Влада затаили дыхание. Они задают в комментариях к записям в блогах звезд: возобновят ли те свои отношения.