«Упустил фитнес-богиню»: Влад Соколовский расстался с девушкой

Не так давно СМИ писали о новом романе разведенного Влада Соколовского — его избранницей стала звезда Instagram, фитнес-тренер Наталья Сульянова. Пара публиковала собственные фото, отмечая одинаковые геолокации, однако не показывала совместные снимки и не афишировала отношения. Однако на днях Наталья все же рассказала о Владе — о том, что они остались друзьями.
«Я очень ценю и уважаю этого человека! И он безусловно будет в моей жизни! Это обоюдное и осознанное решение! Ошибаются все, но не все готовы решать проблему, меняя себя и свой жизненный сценарий, он в этом направлении уверенно двигается... и у него получается... Желаю ему только всего самого хорошего», — сообщила девушка в Instagram Stories (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Эх, Влад, упустил такую богиню», «У Вас получилась бы Красивая и счастливая пара... Очень жаль...», «Влад первый раз пишу в жизни, ты мой кумир с 16 лет, но что ты делаешь это не правильно..», «Такую красивую жену мать твоего ребенка потерял. Думать надо было башкой что бы потом не жалеть!» — пишут Соколовскому поклонники, припоминая не только это расставание, но и развод певца с Ритой Дакотой, которая, кстати, сейчас тоже отдыхает на Бали. Некоторые фолловеры обоих экс-супругов даже предрекают им воссоединение и с нетерпением ждут появления совместных снимков.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram