«Упустил фитнес-богиню»: Влад Соколовский расстался с девушкой

Не так давно СМИ писали о новом романе разведенного Влада Соколовского — его избранницей стала звезда Instagram, фитнес-тренер Наталья Сульянова. Пара публиковала собственные фото, отмечая одинаковые геолокации, однако не показывала совместные снимки и не афишировала отношения. Однако на днях Наталья все же рассказала о Владе — о том, что они остались друзьями.

«Я очень ценю и уважаю этого человека! И он безусловно будет в моей жизни! Это обоюдное и осознанное решение! Ошибаются все, но не все готовы решать проблему, меняя себя и свой жизненный сценарий, он в этом направлении уверенно двигается... и у него получается... Желаю ему только всего самого хорошего», — сообщила девушка в Instagram Stories (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).