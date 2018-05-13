Обнаженный торс и жаркие поцелуи: Ксения Собчак не скрывает чувств к своему «идеальному мужчине»

Спустя полтора года после рождения сына в паре снова царит романтика. «Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания"», — писала Собчак.

Подписчики сравнивают Ксению и Максима с «Мистером Бигом» — по аналогии с главным мужским персонажем сериала «Секс в большом городе». А вам нравится эта пара?

Фото: instagram