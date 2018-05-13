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Обнаженный торс и жаркие поцелуи: Ксения Собчак не скрывает чувств к своему «идеальному мужчине»

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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У Ксении Собчак и Максима Виторгана случился второй медовый месяц.

За последние несколько недель Ксения Собчак и Максим Виторган вместе объездили несколько стран. Великобритания, Испания, Франция — отовсюду начинающий политик и преуспевающий журналист публикует отчеты в Stories своего Instagram. Фото, которое Ксения опубликовала вчера, вызвало волну эмоций у подписчиков. «Так выглядит мой идеальный завтрак в идеальном отеле с идеальным мужчиной», — гласит подпись.

Кадр сделан в старинном Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу, куда отправилась пара после посещения Каннского кинофестиваля.

За несколько дней до этого фолловеры обсуждали другое фото: «French kiss with spanish touch! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал) Друзья схватились за телефоны», — похвасталась Собчак романтикой.

Спустя полтора года после рождения сына в паре снова царит романтика. «Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания"», — писала Собчак.

Подписчики сравнивают Ксению и Максима с «Мистером Бигом» — по аналогии с главным мужским персонажем сериала «Секс в большом городе». А вам нравится эта пара?

Фото: instagram

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