«Чистота эмоций»: Ксения Собчак публикует нежные фото с сыном на отдыхе

Сейчас Ксения, ее супруг Максим Виторган и сын Платон находятся на одном из островов в Таиланде. Собчак решила выложить трогательный снимок с малышом, сделанный мужем.

«Только мой муж умеет такие делать фото! Наверное, любит», — так подписала пост звезда.