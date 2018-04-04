«Чистота эмоций»: Ксения Собчак публикует нежные фото с сыном на отдыхе

Сейчас Ксения, ее супруг Максим Виторган и сын Платон находятся на одном из островов в Таиланде. Собчак решила выложить трогательный снимок с малышом, сделанный мужем.
«Только мой муж умеет такие делать фото! Наверное, любит», — так подписала пост звезда.
Напомним, в Сети не утихают слухи о второй беременности Ксении, однако она пока никак не комментирует эту информацию. Недавно она опубликовала снимок в купальнике, где виден ее плоский живот, однако интернет-пользователи уверены, что Собчак воспользовалась фотошопом.
Фото: Instagram