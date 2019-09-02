«Круче парня в моей жизни не было»: Мария Машкова в годовщину свадьбы призналась мужу в любви

Мария Машкова и Александр Слободяник отмечают первый большой юбилей со дня свадьбы. В этот день актриса вспомнила, как провела этот важный день и призналась мужу в любви.
Во время бракосочетания гостем пары был один человек – актриса Анна Слю, а под венец Мария пошла в необычном наряде, сшитом из привезенной из Индии ткани.
«Сегодня 10 лет, как мы официально поженились. Это было 02.09.09 в Питере, в 9 утра, а потом я почему то бегала босиком(судя по фото) и кидала букет невесты единственному свидетелю и гостю нашего торжества @annaslu, которая мне привезла за ночь сшитое ее мамой свадебное платье из привезенной(зачем то) Аней ткани из Индии. Остаток пошел мне на самодельную фату, а Сашке на шарф», - вспоминает актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Актриса также рассказала подписчикам, что за время семейной жизни они с мужем несколько раз собирались разводиться, и за эти годы их характеры кардинально поменялись.
«Через 9 месяцев и 4 дня родилась наша первая фантастическая Фаня. Потом нежнейшая Аля... Сашка! Муж! Никто, кроме тебя, в этом мире не может меня за одну секунду довести до тотального бешенства!Уверена, что это взаимно!! Как круто, что, когда я визжу: «Развоооод!!!», ты спокойно отвечаешь: «Не дам я тебе развода!» Какое счастье, что, когда ты не выдерживаешь: «Все! Погнали по одиночке!» я говорю: «Погнали! Я у тебя жилплощадь оттяпаю и жизни не дам!» ты веришь на слово.
Как интересно, что, когда мы с тобой познакомились, ты был самым спокойным и тихим пианистом на земле, а теперь можешь разразиться длинным эмоциональным монологом, снять прекрасное кино и написать офигенный сценарий!
Как чудесно, что я теперь вместо своей коронной катастрофизации могу вдруг промолчать, поверить или просто извиниться.
Как я люблю нашу традицию идти и на последние деньги покупать морских гребешков и белого вина. Как вкусно ты их готовишь и как на следующий день обязательно появляется работа. Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной. Так что погнали дальше работать над терпением, уважением и верой в друг друга!», - закончила Мария.
Напомним, бизнесмен, музыкант и сын заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника, стал вторым мужем актрисы. В первый раз замуж Машкова вышла в 20 лет за коллегу по сериалу «Не родись красивой» Артема Семакина. Брак продлился четыре года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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