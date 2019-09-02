«Круче парня в моей жизни не было»: Мария Машкова в годовщину свадьбы призналась мужу в любви

Актриса также рассказала подписчикам, что за время семейной жизни они с мужем несколько раз собирались разводиться, и за эти годы их характеры кардинально поменялись.

«Через 9 месяцев и 4 дня родилась наша первая фантастическая Фаня. Потом нежнейшая Аля... Сашка! Муж! Никто, кроме тебя, в этом мире не может меня за одну секунду довести до тотального бешенства!Уверена, что это взаимно!! Как круто, что, когда я визжу: «Развоооод!!!», ты спокойно отвечаешь: «Не дам я тебе развода!» Какое счастье, что, когда ты не выдерживаешь: «Все! Погнали по одиночке!» я говорю: «Погнали! Я у тебя жилплощадь оттяпаю и жизни не дам!» ты веришь на слово.

Как интересно, что, когда мы с тобой познакомились, ты был самым спокойным и тихим пианистом на земле, а теперь можешь разразиться длинным эмоциональным монологом, снять прекрасное кино и написать офигенный сценарий!

Как чудесно, что я теперь вместо своей коронной катастрофизации могу вдруг промолчать, поверить или просто извиниться.

Как я люблю нашу традицию идти и на последние деньги покупать морских гребешков и белого вина. Как вкусно ты их готовишь и как на следующий день обязательно появляется работа. Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной. Так что погнали дальше работать над терпением, уважением и верой в друг друга!», - закончила Мария.

Напомним, бизнесмен, музыкант и сын заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника, стал вторым мужем актрисы. В первый раз замуж Машкова вышла в 20 лет за коллегу по сериалу «Не родись красивой» Артема Семакина. Брак продлился четыре года.