Нино Нинидзе показала архивное фото с Максимом Виторганом на фоне слухов о расставании с ним
28-летняя Нино Нинидзе и 47-летний Максим Виторган сделали первое совместное селфи год назад.
Около недели назад в Сети поползли слухи о расставании Нино Нинидзе и Максима Виторгана. Причиной стало объявление о том, что артистка ищет съемную квартиру для себя и своего сына. Пара не стала комментировать эту информацию, однако в пятницу 12-го июня в блоге актрисы появилось архивное фото с возлюбленным.
«Год назад. Первое», — написала она.
О романе Виторгана и Нинидзе стало известно летом 2019 года, с новой избранницей актер вышел в свет уже через пару месяцев после развода с Ксенией Собчак. До отношений с Виторганом Нинидзе была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым.
Фото и видео: Instagram
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