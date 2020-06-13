Нино Нинидзе показала архивное фото с Максимом Виторганом на фоне слухов о расставании с ним

Около недели назад в Сети поползли слухи о расставании Нино Нинидзе и Максима Виторгана. Причиной стало объявление о том, что артистка ищет съемную квартиру для себя и своего сына. Пара не стала комментировать эту информацию, однако в пятницу 12-го июня в блоге актрисы появилось архивное фото с возлюбленным.

«Год назад. Первое», — написала она.