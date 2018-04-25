Николь Кидман показала нежное фото с мужем и прокомментировала их отношения

Месяц назад российские и иностранные СМИ облетела новость о расставании Николь Кидман и Кита Урбана. Было озвучено даже имя разлучницы одной из самых крепких пар Голливуда. Но на днях эти двое снова вышли в свет вместе, а в блоге актриса подчеркнула: все у них хорошо.

«Вчера выдалась отличная ночь! С удовольствием разделила ее с моим любимым», — написала она назло сплетникам.