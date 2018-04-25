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Николь Кидман показала нежное фото с мужем и прокомментировала их отношения

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Фото из Instagram Николь Кидман
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Николь Кидман и Кит Урбан вместе несмотря на слухи об изменах.

Месяц назад российские и иностранные СМИ облетела новость о расставании Николь Кидман и Кита Урбана. Было озвучено даже имя разлучницы одной из самых крепких пар Голливуда. Но на днях эти двое снова вышли в свет вместе, а в блоге актриса подчеркнула: все у них хорошо.

«Вчера выдалась отличная ночь! С удовольствием разделила ее с моим любимым», — написала она назло сплетникам.

Вероятнее всего, фото было сделано после вечеринки журнала Time, организованной в честь 100 самых влиятельных людей по версии издания. Там Николь и Кит в обнимку позировали перед камерами и не скрывали своих чувств.

Мужчина, в свою очередь, опубликовал видео с трибуны матча хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз», который он посетил на днях вместе с женой:

Напомним, что Кидман и Урбан поженились в 2006 году и сейчас вместе воспитывают двух дочерей — 9-летнюю Сандэй Роуз и 6-летнюю Фэйт Маргарет.

Мы рады, что все оказалось слухами. А вы?

Фото: instagram, globallookpress

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