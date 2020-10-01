В Сети раскритиковали жениха, который отказался покупать невесте кольцо

Герой истории работает программистом, сам же — выходец из семьи со средним достатком. Родители его будущей жены куда более обеспеченней, поэтому ее отношение к деньгам гораздо проще. Жених жалуется, что возлюбленная может спустить $10 000 (около 775 000 рублей — прим. ред.) на одежду, хоть она и студентка.

«Я сделал ей предложение руки и сердца и дал возможность самой выбрать кольцо. Она потащила меня в Tiffany, где показывала варианты, стоимость которых — $20 000 (более 1,5 миллиона рублей — прим. ред.) и выше. Она даже спрашивала, можем ли мы разделить счет пополам, но это меня не спасет: мой бюджет — всего $500 (около 39 000 рублей)» — рассказывает молодой человек.