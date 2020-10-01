В Сети раскритиковали жениха, который отказался покупать невесте кольцо
Герой истории работает программистом, сам же — выходец из семьи со средним достатком. Родители его будущей жены куда более обеспеченней, поэтому ее отношение к деньгам гораздо проще. Жених жалуется, что возлюбленная может спустить $10 000 (около 775 000 рублей — прим. ред.) на одежду, хоть она и студентка.
«Я сделал ей предложение руки и сердца и дал возможность самой выбрать кольцо. Она потащила меня в Tiffany, где показывала варианты, стоимость которых — $20 000 (более 1,5 миллиона рублей — прим. ред.) и выше. Она даже спрашивала, можем ли мы разделить счет пополам, но это меня не спасет: мой бюджет — всего $500 (около 39 000 рублей)» — рассказывает молодой человек.
Фото: Unsplash / Tony Eight Media
Не понравились парню и варианты за $1000 (около 78 000 рублей), которые подобрала его невеста. «Я даже не планирую носить свое кольцо на пальце после свадьбы, мне это не нравится. Когда я сказал ей об этом, она обиделась» — продолжает жених. Через несколько дней после случившегося он встретился с подругой возлюбленной, которая объяснила, что невеста достойна большего и что ее друзья ждут, когда она похвастается минимум двумя каратами. Но главное — девушка засомневалась, хочет ли она замуж вообще.
«Она хочет свадьбу мечты, но понимает, что не получит ее, потому что мой бюджет ограничен. Еще и не разговаривает со мной из-за этого куска метала! Это первый случай, когда деньги встали между нами. И меня расстраивает, что она обсуждала это со своими друзьями» — комментирует юноша.
Фолловеры, как и друзья, не поддержали точку зрения жениха. «Я не понимаю, почему ты навязываешь ей свои ценности! Она должна считать украшения бесполезной тратой только потому, что ты такого мнения?», «Ты, видимо, даже никогда не был в ювелирном, раз ставишь такие ограничения по бюджету», «Ты фанат тотального контроля, который навязывает свою точку зрения и не хочет слышать о чувствах других» — пишут в комментариях.
Фото: Unsplash
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