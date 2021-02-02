Невеста обняла бывшего парня у алтаря и смутила миллионы зрителей

Зрители были обескуражены тем, что показано в ролике. Они оставили 19 тысяч комментариев. Большинству людей поступок невесты пришелся не по душе, а на лице жениха, по их словам, была вымученная улыбка.

«Видно, как жених тут же опустил глаза в пол, когда его невеста начала обниматься с бывшим. Что могла подумать семья жениха?», — подчеркнули они. «Хотя бы попросила разрешение», — посмеялись другие. «Тебе следует научиться отпускать людей!», — дали они совет девушке.

Ранее врач, специалист по медицине сна и пульмонолог из Пьемонта Дженнифер Д. Батлер объяснила, почему людям снятся бывшие. Мысль о том, что человек фантазирует о бывшем парне или девушке, он может воспринимать как мечты о нем, несмотря на то, что причины могут быть самые разные. Как уточнила эксперт, такие сны могут указывать на неудобные аспекты жизни, но это не обязательно означает, что вы скучаете по прошлому.