Невеста обняла бывшего парня у алтаря и смутила миллионы зрителей
Видео, которое было снято в Малайзии, посмотрели более 5,5 миллиона раз, пользователи лайкнули его 388 тысяч раз. На кадрах молодожены стоят у алтаря и приветствуют гостей. На свадьбу был приглашен бывший парень невесты.
Когда он подошел к паре, девушка протянула к нему руку и спросила у будущего мужа, можно ли обнять бывшего в последний раз. Парень вежливо улыбнулся и кивнул. После этого будущая жена нежно прильнула к бывшему партнеру и погладила его рукой по спине. Затем гость свадьбы подошел к жениху и обнял его.
Зрители были обескуражены тем, что показано в ролике. Они оставили 19 тысяч комментариев. Большинству людей поступок невесты пришелся не по душе, а на лице жениха, по их словам, была вымученная улыбка.
«Видно, как жених тут же опустил глаза в пол, когда его невеста начала обниматься с бывшим. Что могла подумать семья жениха?», — подчеркнули они. «Хотя бы попросила разрешение», — посмеялись другие. «Тебе следует научиться отпускать людей!», — дали они совет девушке.
Ранее врач, специалист по медицине сна и пульмонолог из Пьемонта Дженнифер Д. Батлер объяснила, почему людям снятся бывшие. Мысль о том, что человек фантазирует о бывшем парне или девушке, он может воспринимать как мечты о нем, несмотря на то, что причины могут быть самые разные. Как уточнила эксперт, такие сны могут указывать на неудобные аспекты жизни, но это не обязательно означает, что вы скучаете по прошлому.
Фото и видео: TikTok/@mayangkumay, pixabay.com
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