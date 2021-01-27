Врач объяснила, почему снятся бывшие
Почему мне все время снится мой бывший? Этот вопрос задают одиночки и те, кто состоит в отношениях. Такие сны заставляют многих чувствовать вину после утреннего пробуждения. Мысль о том, что он фантазирует о бывшем парне или девушке, человек может воспринимать как мечты о нем, несмотря на то, что причины могут быть самые разные. Как уточнила эксперт, такие сны могут указывать на неудобные аспекты жизни, но это не обязательно означает, что вы скучаете по прошлому.
«Одна из теорий объясняет, что это способ упорядочить знания и воспоминания. Исследования, опубликованные в 1985 году, показывают, что цель снов — систематизировать знания и сформировать мозговые связи, которые помогают вспоминать. Эта теория предполагает, что сновидения — это возможность для мозга решать проблемы, принимать решения и расставлять приоритеты», — объяснила специалист.
Сон играет роль в отделении значимой информации, собранной в течение дня, от событий, которые не являются важными. «Некоторые предполагают, что сны призваны уберечь нас от опасных ситуаций, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Области мозга, участвующие в обработке эмоций, очень активны, как и те, которые участвуют в визуальных образах, что объясняет, почему сны, как правило, очень яркие и эмоционально заряженные», — добавила эксперт.
Писательница и эксперт по сновидениям Тереза Чунг подчеркнула, что в некоторых случаях это может указывать на то, что ваше подсознание не полностью удовлетворено вашей текущей ситуацией. «Это не обязательно означает, что вы все еще любите своего бывшего, но это говорит о том, что определенные качества, которыми обладал бывший, могут отсутствовать в вашей жизни или нынешних отношениях», — резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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