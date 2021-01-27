Врач объяснила, почему снятся бывшие

Почему мне все время снится мой бывший? Этот вопрос задают одиночки и те, кто состоит в отношениях. Такие сны заставляют многих чувствовать вину после утреннего пробуждения. Мысль о том, что он фантазирует о бывшем парне или девушке, человек может воспринимать как мечты о нем, несмотря на то, что причины могут быть самые разные. Как уточнила эксперт, такие сны могут указывать на неудобные аспекты жизни, но это не обязательно означает, что вы скучаете по прошлому.

«Одна из теорий объясняет, что это способ упорядочить знания и воспоминания. Исследования, опубликованные в 1985 году, показывают, что цель снов — систематизировать знания и сформировать мозговые связи, которые помогают вспоминать. Эта теория предполагает, что сновидения — это возможность для мозга решать проблемы, принимать решения и расставлять приоритеты», — объяснила специалист.