Баста, Тимати, Михаил Ефремов и другие победители премии «Человек года» GQ
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Сегодня журнал GQ вручил премию «Человек года»
Сегодня в Барвиха Luxury Village состоялась церемония вручения премии «Человек года» журнала GQ. Главный приз достался рэперу Баста. «Человек года и Музыкант года GQ 2017. Спасибо всем моим людям!!!!!!», — обратился он к поклонникам.
Полный список победителей премии GQ выглядит так:
- «Человек года» — Баста
- «Открытие года» — Кантемир Балагов
- «Ресторатор года» — Александр Оганезов
- «Актер года» — Михаил Ефремов
- «Музыкант года» — Баста
- «Автор года» — Родион Чепель
- «Женщина года» — Яна Троянова
- «Лицо с экрана» — Юрий Дудь
- «Режиссер года» — Андрей Звягинцев
- «Спортсмен года» — Денис Глушаков
- «Бизнесмен года» — Дмитрий Гришин
- «Продюсер года» — Тимати.
Гостями мероприятия стали Ксения Собчак, Яна Рудковская, Диана Арбенина, Сергей Мазаев, Елена Перминова, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, Дмитрий и Инна Маликовы, рэперы Джиган, T-Killah и L'One, журналист Юрий Дудь, дизайнеры Александр Терехов и Игорь Чапурин, а также другие яркие личности.
Светлана Лобода посвятипа премии горячий ролик:
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
Фото: instagram.com