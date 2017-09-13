Сегодня журнал GQ вручил премию «Человек года»

Сегодня в Барвиха Luxury Village состоялась церемония вручения премии «Человек года» журнала GQ. Главный приз достался рэперу Баста. «Человек года и Музыкант года GQ 2017. Спасибо всем моим людям!!!!!!», — обратился он к поклонникам.

Полный список победителей премии GQ выглядит так:

  • «Человек года» — Баста
  • «Открытие года» — Кантемир Балагов
  • «Ресторатор года» — Александр Оганезов
  • «Актер года» — Михаил Ефремов
  • «Музыкант года» — Баста
  • «Автор года» — Родион Чепель
  • «Женщина года» — Яна Троянова
  • «Лицо с экрана» — Юрий Дудь
  • «Режиссер года» — Андрей Звягинцев
  • «Спортсмен года» — Денис Глушаков
  • «Бизнесмен года» — Дмитрий Гришин
  • «Продюсер года» — Тимати.

Гостями мероприятия стали Ксения Собчак, Яна Рудковская, Диана Арбенина, Сергей Мазаев, Елена Перминова, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, Дмитрий и Инна Маликовы, рэперы Джиган, T-Killah и L'One, журналист Юрий Дудь, дизайнеры Александр Терехов и Игорь Чапурин, а также другие яркие личности.

Светлана Лобода посвятипа премии горячий ролик:

GQ

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Фото: instagram.com