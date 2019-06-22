Не подруги: Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Личная жизнь Тимати никогда не давала покоя его поклонникам. Несколько лет назад рэпер встречался с моделью Аленой Шишковой, подарившей ему в 2014 году дочь Алису, а сейчас его сердце занято моделью Анастасией Решетовой, которая готовится в скором времени стать мамой. Однажды музыкант появился на одном из светских мероприятий в компании обеих красавиц, более того, отпуск молодые люди также зачастую проводят вместе.