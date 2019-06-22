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Не подруги: Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Шишкова

Фото: Instagram Алены Шишковой
Бывшая возлюбленная Тимати ответила на один из самых популярных вопросов, мучающих ее поклонников.

Личная жизнь Тимати никогда не давала покоя его поклонникам. Несколько лет назад рэпер встречался с моделью Аленой Шишковой, подарившей ему в 2014 году дочь Алису, а сейчас его сердце занято моделью Анастасией Решетовой, которая готовится в скором времени стать мамой. Однажды музыкант появился на одном из светских мероприятий в компании обеих красавиц, более того, отпуск молодые люди также зачастую проводят вместе.

Поклонники Алены Шишковой неоднократно интересовались у нее, какие отношения связывают ее с нынешней пассией Тимати. В недавнем интервью для программы «#Втеме» блондинка рассказала, что ее сложно назвать подругой Анастасии: «Мы с ней нормально общаемся: «привет-пока». Но нас сложно назвать подругами. Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Однако наше общение нельзя назвать тесным».

Напомним, о беременности Анастасии Решетовой стало известно пару недель назад – модель и ее избранник сделали официальное заявление в соцсетях.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool/Globallookpress, picture alliance/dpa, East News, Getty Images

Видео: YouTube

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