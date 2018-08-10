Все в сборе: Тимати отдыхает на яхте с Шишковой и Решетовой

Поклонники знают, что у Тимати очень насыщенная личная жизнь. У артиста есть четырехлетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а сейчас его сердце занято моделью Анастасией Решетовой. При этом, девушки вполне ладят друг с другом. Сейчас вся большая семья Тимати отправилась в Сен-Тропе. Отдых на яхте получается насыщенным — Алиса катается вместе с папой на гидроцикле, поднимается на флайборде, а также проводит много времени за развивающими занятиями. Например, делает «макияж» специальными карандашами для грима.