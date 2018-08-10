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Все в сборе: Тимати отдыхает на яхте с Шишковой и Решетовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Шишковой

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Судя по свежим снимкам в Instagram, его бывшая и нынешняя девушки неплохо ладят друг с другом.

Поклонники знают, что у Тимати очень насыщенная личная жизнь. У артиста есть четырехлетняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а сейчас его сердце занято моделью Анастасией Решетовой. При этом, девушки вполне ладят друг с другом. Сейчас вся большая семья Тимати отправилась в Сен-Тропе. Отдых на яхте получается насыщенным — Алиса катается вместе с папой на гидроцикле, поднимается на флайборде, а также проводит много времени за развивающими занятиями. Например, делает «макияж» специальными карандашами для грима.

«Родители должны общаться друг с другом, и ради ребенка они обязаны забыть про все свои взрослые проблемы. Ребенок ни в чем не виноват, и он должен общаться со всеми членами семьи. А то, что Настя и Алена отдыхают вместе, говорит о том, что они обе умные и достойные», — писала мама артиста Симона Юнусова.

Несмотря на то, что в СМИ появлялась информация, что Симона Яковлевна скептически относится к новой возлюбленной сына, бабушка Алисы неоднократно подчеркивала, что уважительно относится к любому выбору своего ребенка.

Фото и видео: instagram

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