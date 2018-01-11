30-летняя Настасья Самбурская неожиданно написала большой пост в своем Instagram, в котором эмоционально высказалась на непростую тему домашнего насилия.

Неужели Настасья Самбурская рассталась с молодым супругом Кириллом Дыцевичем из-за его побоев? На это актриса намекнула, написав большой пост на тему домашнего насилия в своем микроблоге.

«Бросайте их, имейте к себе уважение! Хотите так и не узнать, что такое настоящая любовь? Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнером, а не когда в вас вгоняют комплексы и вы перестаете в себя верить! Все намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь», — обратилась Настасья к своим подписчицам.

Почему мужчины поднимают на женщину руку и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что мол дети и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, не способные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! А это ни хрена не норма. Бросайте их, имейте к себе уважение! Хотите быть пизд@страдалицей и так и не узнать, что такое настоящая любовь? Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнёром, а не когда вас вгоняют комплексы и вы перестаете в себя верить! Всё намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь. Золотая фраза от Ф.Г. Раневской «Женщины-это не слабый пол. Слабый пол-это гнилые доски» И, если мне кто-то скажет, да что я об этом знаю? Я знаю об этом всё! Я выросла в такой семье. И как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Девушка вызвала бурную дискуссию среди своих фолловеров не только по поводу самого вопроса — уходить или нет от обидчика, но и насчет своей личной жизни. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что Настасья и Кирилл действительно сильно поссорились (возможно, не без рукоприкладства) и расстались после всего 1 месяца брака.

Фото: Instagram