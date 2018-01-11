30-летняя Настасья Самбурская неожиданно написала большой пост в своем Instagram, в котором эмоционально высказалась на непростую тему домашнего насилия.

Неужели Настасья Самбурская рассталась с молодым супругом Кириллом Дыцевичем из-за его побоев? На это актриса намекнула, написав большой пост на тему домашнего насилия в своем микроблоге.

«Бросайте их, имейте к себе уважение! Хотите так и не узнать, что такое настоящая любовь? Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнером, а не когда в вас вгоняют комплексы и вы перестаете в себя верить! Все намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь», — обратилась Настасья к своим подписчицам.