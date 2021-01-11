Названы породы собак, повышающие шансы их хозяев найти отношения

На втором месте по популярности среди мужчин находятся владелицы чихуахуа. Замыкают тройку девушки, выбравшие собак смешанных пород.

При этом одинокие женщины проявляют повышенное внимание к мужчинам-владельцам собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер. По мнению специалистов, публикация снимков с собакой на сайте знакомств — отличная идея. «Это показывает, что вы активны и добры. Если собака вас любит, то и другие люди тоже будут любить», — подчеркнул эксперт по свиданиям Джемс При.

Ранее были названы шесть вещей, от которых нужно избавиться в зрелых отношениях. По словам экспертов, в таких парах партнеры понимают, что они являются одной командой, и действуют, исходя из общих интересов. Поэтому надо оставить борьбу за лидерство. Также в нормальных отношениях нет места зависти, безразличию и подставам.