А как у вас? 6 вещей, от которых нужно избавиться в зрелых отношениях

Борьба за лидерство

По словам экспертов, в зрелых отношениях партнеры понимают, что они являются одной командой, и действуют исходя из общих интересов над общими благами. Просто не забывайте, что любовь — не игра и не командное состязание, где обязательно должен быть победитель. Поэтому не стремитесь доказать своему избраннику свое превосходство. Действуйте сообща и становитесь лучшими друг для друга, а не вопреки вашим чувствам или тому, что у вас есть на данный момент.

Зависть и подставы

Если вы не можете порадоваться за партнера, если вас не вдохновляют его планы, если вы не испытываете чувство гордости, а лишь завидуете его успеху, то о каком гармоничном союзе может идти речь? По мнению экспертов, этому чувству вообще нет места в зрелых отношениях, и если вы не можете поддержать своего избранника и сказать, как много значит он для вас, то задумайтесь, действительно ли вам так нужен этот человек или вы вместе с ним просто от безысходности? Только постарайтесь ответить себе максимально честно и не мучать ни себя, ни своего партнера, если поймете, что не так-то вам и дороги ваши отношения.