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Наталья Ионова показала, в какой позе встречает мужа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Глюк’Оzы

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Поклонники певицы Глюк’Оzы обсуждают новую фотографию в ее блоге.

Недавнее признание 32-летней Натальи Ионовой в том, что она считает себя одним из секс-символов нашего времени, вызвало немало разговоров вокруг ее персоны. Новый снимок, который звезда опубликовала в своем блоге, также обещает вызвать массу обсуждений.

«Так жена должна встречать мужа дома», — пошутила певица, опубликовав снимок с занятий йогой.

Сейчас семейство отдыхает на острове Самуй (Таиланд) и делится фотографиями и видеороликами, в которых есть место и юмору, который, однако, способен понять не каждый.

«Кажется не самая удобная поза для встречи», «Если она содержанка, то конечно)))», «Если муж бог-сексуальный извращенец», «Что это за жена такая? Непонятно что?», «У меня такое ощушение, что ты смеешся над людьми», «Фантазия у Наташи закончилась», «Как Волочкова, уровень развития одинаковый», — критикуют некоторые подписчики.

Отвечая на вопрос об откровенных снимках и костюмах, певица пояснила: общество не всегда понимает проявления ее творчества, но она не считает, что должна подстраиваться под чужие вкусы. «Если на нас будет бесконечно давить общество, обвинять нас в аморальности только потому, что мы как-то не так, по его мнению, одеты, не думаю, что мы все станем от этого счастливее. А вот если мы красивы, мы знаем это и готовы поделиться своей красотой и энергией с другими людьми это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать», — говорила в интервью «Телепрограмме» мама двоих детей.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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