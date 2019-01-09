Наталья Ионова показала, в какой позе встречает мужа

Сейчас семейство отдыхает на острове Самуй (Таиланд) и делится фотографиями и видеороликами, в которых есть место и юмору, который, однако, способен понять не каждый.

«Кажется не самая удобная поза для встречи», «Если она содержанка, то конечно)))», «Если муж бог-сексуальный извращенец», «Что это за жена такая? Непонятно что?», «У меня такое ощушение, что ты смеешся над людьми», «Фантазия у Наташи закончилась», «Как Волочкова, уровень развития одинаковый», — критикуют некоторые подписчики.

Отвечая на вопрос об откровенных снимках и костюмах, певица пояснила: общество не всегда понимает проявления ее творчества, но она не считает, что должна подстраиваться под чужие вкусы. «Если на нас будет бесконечно давить общество, обвинять нас в аморальности только потому, что мы как-то не так, по его мнению, одеты, не думаю, что мы все станем от этого счастливее. А вот если мы красивы, мы знаем это и готовы поделиться своей красотой и энергией с другими людьми это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать», — говорила в интервью «Телепрограмме» мама двоих детей.