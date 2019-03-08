«Наше первое свидание прошло в колонии строгого режима»: Андрей Малахов рассказал, как влюбился в Наталью Шкулеву

Семь лет назад шоумен Андрей Малахов стал законным супругом издателя Натальи Шкулевой, а в ноябре 2017 года у пары родился сын. В эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 47-летний мужчина вспомнил, как все начиналось. Оказалось, что влюбился в свою избранницу Андрей не сразу, а их первое свидание прошло в тюрьме.

«Наше первое свидание прошло в колонии строгого режима», — удивил Малахов ведущего. Ночь перед этим тогда еще просто коллеги провели в поезде. «Я предложил Наташе поехать в командировку на ночном поезде. Она согласилась, но не сразу узнала, куда мы едем. Свечи, вино, фрукты — обставил все, чтобы это выглядело романтично», — вспоминает шоумен.

Целью командировки было поздравить с амнистией 80-летнего ветерана, который, находясь в доме престарелых, убил конкурента на руку и сердце своей невесты. Руководство колонии попросило Андрея выступить перед воспитанниками.

Отважная Наталья никак не прокомментировала это свидание, а оказавшись в одном зале с 350 «зеками» — не смутилась. «Мне это понравилось», — отмечает Андрей. Но то, что Наталья — его судьба, мужчина понял через две недели во время поездки в Венецию.

Спустя несколько месяцев в другой командировке во время обеда в одном из ресторанов Нью-Йорка Андрей сделал Наташе предложение. С родителями, которые присутствовали на счастливом событии, Андрей договорился заранее. Свадьбу влюбленные устроили спустя два года в Париже.

С тех пор шоумен не упускает удобного случая рассказать о своих чувствах к любимой супруге.

Сейчас Андрей и Наталья воспитывают сына, которому чуть больше года. Телеведущий вспомнил, как супруга сообщила ему о том, что они станут родителями. «Мы долго ждали этого момента, хотели и шли к этому. Помню, это было утром, она открыла шторы в спальне, я даже удивился. Это такая радость, что ты действительно не можешь сдержать эмоций. Ты рад, ты понимаешь, что столько хотели, личный момент», — рассказал Малахов.