Супруга популярного журналиста Наталья Шкулева родила мальчика

Несколько часов назад стало известно, что в семье популярного телеведущего Андрея Малахова произошло радостное событие — супруги впервые стали родителями. Супруга журналиста Наталья Шкулева родила мальчика, сообщает StarHit. Малыш весом 4020 г и ростом 53 см родился в одном из элитных московских роддомов.

«Имя ребенка нам предстоит еще выбрать — хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!», — цитирует портал молодого папу.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева женаты с 2011 года. Новорожденный малыш стал первым ребенком пары.

Мы присоединяемся к поздравлениям молодым родителям!

Фото: instagram