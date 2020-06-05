«Нам уже 16 лет»: Валерия показала парадное фото с мужем и поделилась секретом хороших отношений с ним
Иосиф Пригожин и Валерия празднуют «день рождения семьи».
«5 июня — День рождения нашей семьи. Нам уже 16 лет. Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно. Спасибо, любимый, за твою надежность и неугасающие чувства», — написала она.
В ответ на ощущение защищенности певица время от времени балует мужа собственноручно приготовленными вкусностями и бесконечно восхищается им.
Фото и видео: Instagram
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