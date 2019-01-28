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«Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца»: Влад Соколовский вымаливает прощение у бывшей жены и дочери

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Серый слайд, который
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Влад Соколовский

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27-летний Влад Соколовский пообещал измениться и больше не предавать близких людей.

Неделю назад Влад Соколовский подтвердил расставание с фитнес-блогером Натальей Сульяновой. Светские сплетники гадают: как скоро он сообщит о новом романе — либо попытается вернуться к жене, оставившей его из-за измен?

«Без всяких там вокруг да около, я прошу прощения... В первую очередь у своей жены и дочери! Естественно, я бы не стал делать это тут, на мой взгляд, есть вещи исключительно личные. Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех наших близких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей. Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моей вине», — написал он в блоге сегодня.

Попросил музыкант прощения и у поклонников: «Хочу сказать, что каждый день я работаю над собой, стараясь делать свои слабые стороны сильными... Это очень сложно, но не так сложно, как проходить через последствия своих ошибок. Мне с большим трудом дается этот публичный шаг, но по-другому просто нельзя. Сейчас, когда прошло уже почти полгода, проще всего было бы свести все на нет, и даже не касаться этой темы. Но, я считаю необходимым закрыть этот вопрос так, как велит мне совесть. Вокруг каждого из нас, всегда миллион советчиков и каждый со своим "100% правильным и объективным" мнением, но мое внутренне мерило подсказывает, что верно сделать именно так, невзирая на последствия. Я прошу прощения перед всей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние 5 лет, за те мои посты, что были неискренними, за ложные обещания и за то, что многим из вас, я так же сделал больно. Далеко не все из того, что было мною сказано и выпущено — фейк, мало кто способен понять эти тонкие процессы, но это не меняет дела, ведь искренним надо быть до конца. Знаю, что вы по-настоящему нас любили, и хочу сказать, что наш успех был напрямую связан с вашей верой в нас! Простите меня!!!»

«По жизни меня предавали... Предавал и я... И одно, и другое — причиняет много боли, НО... быть предателем сложнее всего. Я разрушил своими руками самое лучшее, что было в моей жизни, и расплачиваюсь за это. К великому сожалению, я не могу взять весь сегодняшний опыт и изменить своё прошлое. Говорят, что время лечит, может быть и так, но пока что мне кажется, что не все так просто... Свои выводы я сделал, мои принципы крепки, как никогда ранее. Я дал прежде всего самому себе обещание, что больше не предам ни себя, ни своего любимого человека. Мы не можем нести ответ за чужие поступки, но отвечать за свои обязаны. Долгое время, в силе своей глупости, я считал, что мужчина не должен открыться и говорить о своих чувствах искренне. Принимал за проявление мягкотелости и слабости. Уверен, тому виной простые и банальные комплексы, навязанные обществом стереотипы и рамки… А потом я понял, что раз это так сложно нам дается, то значит все как раз наоборот. Любовь искренняя, настоящая, сильная — существует. Это просто факт! Так что не теряйте веру в нее… Такой любви я желаю каждому из вас», — подытожил он.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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