«Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца»: Влад Соколовский вымаливает прощение у бывшей жены и дочери

Неделю назад Влад Соколовский подтвердил расставание с фитнес-блогером Натальей Сульяновой. Светские сплетники гадают: как скоро он сообщит о новом романе — либо попытается вернуться к жене, оставившей его из-за измен?

«Без всяких там вокруг да около, я прошу прощения... В первую очередь у своей жены и дочери! Естественно, я бы не стал делать это тут, на мой взгляд, есть вещи исключительно личные. Надеюсь, те слова, что я в последний раз сказал Рите, дошли до ее сердца. Я прошу прощения у своей семьи и всех наших близких людей, которым пришлось очень нелегко из-за моих пороков и слабостей. Простите за ту боль и разочарование, через которые вам пришлось пройти по моей вине», — написал он в блоге сегодня.

Попросил музыкант прощения и у поклонников: «Хочу сказать, что каждый день я работаю над собой, стараясь делать свои слабые стороны сильными... Это очень сложно, но не так сложно, как проходить через последствия своих ошибок. Мне с большим трудом дается этот публичный шаг, но по-другому просто нельзя. Сейчас, когда прошло уже почти полгода, проще всего было бы свести все на нет, и даже не касаться этой темы. Но, я считаю необходимым закрыть этот вопрос так, как велит мне совесть. Вокруг каждого из нас, всегда миллион советчиков и каждый со своим "100% правильным и объективным" мнением, но мое внутренне мерило подсказывает, что верно сделать именно так, невзирая на последствия. Я прошу прощения перед всей аудиторией, следившей за нашей жизнью последние 5 лет, за те мои посты, что были неискренними, за ложные обещания и за то, что многим из вас, я так же сделал больно. Далеко не все из того, что было мною сказано и выпущено — фейк, мало кто способен понять эти тонкие процессы, но это не меняет дела, ведь искренним надо быть до конца. Знаю, что вы по-настоящему нас любили, и хочу сказать, что наш успех был напрямую связан с вашей верой в нас! Простите меня!!!»