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Толкалина назвала главную ошибку в отношениях с Кончаловским

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Фото из Instagram Любови Толкалиной
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40-летняя Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни.

Чуть больше года назад мир российского шоу-бизнеса потрясло сообщение о расставании актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Мужчина назвал мать своей дочери «никакой женой» и вскоре обзавелся наследником, однако женщина не держит обиду на «бывшего».

«Мы не расставались. Мы просто перешли в другое качество. Нам наконец-то удалось научиться дружить, чего мы не умели делать, когда были вместе», — с улыбкой комментирует она.

Любовь уверена: в этих отношениях они оба допускали ошибки. «Все сложилось само собой. Я поняла, что родной человек не может никуда деться. Я лично взяла на себя ответственность объявить о нашем разрыве, потому что узнала, что Егор скоро станет отцом во второй раз. Я подумала, что так будет честно. Наверное, я наделала много ошибок в нашей совместной с Егором жизни. Я неосознанно относилась к семье. Маша, по сути, воспитывалась няней, пока мы с Егором работали. И это единственное, что я хотела бы поменять в своей жизни. Нужно было не оставлять Машу дома, а хватать в охапку и везде таскать с собой. Сейчас дочке почти семнадцать, переходный возраст, нам всем это очень непросто дается. И это нас с Егором очень объединяет. Он обращается ко мне за советом, а я к нему — за помощью», — призналась актриса в откровенном интервью для журнала «ОК!».

«Любящие люди часто эгоистичны. Кажется, что у тебя есть право на другого человека, на его чувства, мысли, на его жизнь и судьбу. И любовь из светлого чувства становится хищничеством. А это — начало конца», — призналась Толкалина.

К расставанию она отнеслась философски. «Мне кажется, не сдаваться — в характере каждой женщины. Что бы ни происходило — держаться, улыбаться, думать позитивно, верить, настраивать и себя, и окружающих на лучшее, понимать, что только ты являешься строителем своего мира. И все зависит только от твоей энергии. Стремиться быть на высоте, прекрасно выглядеть, не задумываться о результате, а заниматься делом. И любить во что бы то ни стало. Это все входит для меня в описание понятия женственности. Я и сама так стараюсь смотреть на мир. Самое главное в мире — близкие люди. И они не становятся менее близкими, если жизнь распоряжается так, что вы больше не живете вместе», — рассуждает звезда.

Сейчас у Любови новые отношения, подробности которых она держит в секрете: «Говорить о своей личной жизни я бы не хотела. Хотя бы потому, что для этого мне нужно получить разрешение у своего возлюбленного. Я расскажу об этом, когда придет время. Скажем так, я влюблена глобально. (Смеется.) Года три назад мы сидели с моей давней подругой Наташей и рассуждали о том, чем бы мы хотели заниматься. Я сказала, что мне бы очень хотелось иметь свой театр — маленький, домашний, уютный. Чтобы никаких начальников, ограничений, рамок, формата и границ. Одна сплошная радость. Нужно ли говорить о том, что так оно и получилось. (Улыбается.) Мечта осуществилась…»

Фото: instagram, globallookpress

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