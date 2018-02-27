Толкалина назвала главную ошибку в отношениях с Кончаловским

Чуть больше года назад мир российского шоу-бизнеса потрясло сообщение о расставании актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Мужчина назвал мать своей дочери «никакой женой» и вскоре обзавелся наследником, однако женщина не держит обиду на «бывшего».

«Мы не расставались. Мы просто перешли в другое качество. Нам наконец-то удалось научиться дружить, чего мы не умели делать, когда были вместе», — с улыбкой комментирует она.

Любовь уверена: в этих отношениях они оба допускали ошибки. «Все сложилось само собой. Я поняла, что родной человек не может никуда деться. Я лично взяла на себя ответственность объявить о нашем разрыве, потому что узнала, что Егор скоро станет отцом во второй раз. Я подумала, что так будет честно. Наверное, я наделала много ошибок в нашей совместной с Егором жизни. Я неосознанно относилась к семье. Маша, по сути, воспитывалась няней, пока мы с Егором работали. И это единственное, что я хотела бы поменять в своей жизни. Нужно было не оставлять Машу дома, а хватать в охапку и везде таскать с собой. Сейчас дочке почти семнадцать, переходный возраст, нам всем это очень непросто дается. И это нас с Егором очень объединяет. Он обращается ко мне за советом, а я к нему — за помощью», — призналась актриса в откровенном интервью для журнала «ОК!».

«Любящие люди часто эгоистичны. Кажется, что у тебя есть право на другого человека, на его чувства, мысли, на его жизнь и судьбу. И любовь из светлого чувства становится хищничеством. А это — начало конца», — призналась Толкалина.