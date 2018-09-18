«Мы несколько раз расходились и сходились»: Мария Порошина рассказала о болезненном разводе с Ильей Древновым

Неделю назад в распоряжение СМИ попали документы, из которых следует, что 44-летняя актриса Мариа Порошина оформила развод с отцом ее дочек, 40-летним актером Ильей Древновым. Пара окончательно распалась 27 июля, но, как оказалось, проблемы в семье звезды сериала «Челночницы» начались намного раньше.

«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу», — рассказала актриса журналу «Караван Историй».

Мария и Илья воспитывают 12-летнюю Серафиму, 8-летнюю Аграфену и 2-летнюю Глафиру. Также у многодетной мамы есть взрослая дочь от брака с актером Гошей Куценко.

Напомним, что с Ильей Мария прожила почти семнадцать лет. Развод состоялся на фоне сообщений о пятой беременности актрисы. Ходят слухи, что она забеременела от другого, пока неизвестного публике мужчины.