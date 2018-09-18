logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы несколько раз расходились и сходились»: Мария Порошина рассказала о болезненном разводе с Ильей Древновым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Марии Порошиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Мария Порошина впервые прокомментировала ситуацию вокруг состоявшегося развода.

Неделю назад в распоряжение СМИ попали документы, из которых следует, что 44-летняя актриса Мариа Порошина оформила развод с отцом ее дочек, 40-летним актером Ильей Древновым. Пара окончательно распалась 27 июля, но, как оказалось, проблемы в семье звезды сериала «Челночницы» начались намного раньше.

«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу», — рассказала актриса журналу «Караван Историй».

Мария и Илья воспитывают 12-летнюю Серафиму, 8-летнюю Аграфену и 2-летнюю Глафиру. Также у многодетной мамы есть взрослая дочь от брака с актером Гошей Куценко.

Напомним, что с Ильей Мария прожила почти семнадцать лет. Развод состоялся на фоне сообщений о пятой беременности актрисы. Ходят слухи, что она забеременела от другого, пока неизвестного публике мужчины.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое