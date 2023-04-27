Мужьям назвали 5 «невинных» способов слежки за женой, за которые можно сесть в тюрьму

Юрист Георгий Абшилава назвал российским мужчинам пять «невинных» способов слежки за женой, за которые могут упечь в тюрьму. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Бывают ситуации, когда муж хочет уличить жену в измене и начинает следить за ней. В некоторых ситуациях такая слежка может обернуться тюремным заключением.

Первый незаконный способ – установка прослушивающих устройств.

«В России запрещены незаконный оборот и использование шпионской аппаратуры частными лицами», – говорит Абшилава.

Уголовная ответственность за это предусмотрена статьей 138.1 УК РФ. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Второй незаконный способ – это взлом социальных сетей или электронной почты.

«Многие не догадываются, что это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за него предусмотрена ст. 272 УК РФ, максимальное наказание — до двух лет тюрьмы», – подчеркивает адвокат.

Третий незаконный способ – это чтение переписки супруги.

По словам Абшилавы, в России тайна переписки охраняется законом, даже если речь идет о ваших близких.

Нарушителю будет вменяться ст. 138 УК РФ. Ревнивый муж может отправиться на исправительные работы до года.

Четвертый незаконный способ – это сбор информации о личной жизни жены.

«Даже в браке женщина имеет право на личную жизнь. Сбор информации о супруге, в том числе и посредством физической слежки, карается по ст. 137 УК РФ. Мужчина может отправиться в тюрьму на год или два», – говорится в сообщении.

Пятый способ – это незаконная детективная деятельность.

Если муж захочет самостоятельно расследовать измену супругу, то это будет считаться нарушение законодательства. В КоАП есть статья 20.16, где в качестве наказания предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей.

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