Мужьям назвали 5 «невинных» способов слежки за женой, за которые можно сесть в тюрьму
Юрист Георгий Абшилава назвал российским мужчинам пять «невинных» способов слежки за женой, за которые могут упечь в тюрьму. Об этом сообщается на сайте Life.ru.
Бывают ситуации, когда муж хочет уличить жену в измене и начинает следить за ней. В некоторых ситуациях такая слежка может обернуться тюремным заключением.
Первый незаконный способ – установка прослушивающих устройств.
«В России запрещены незаконный оборот и использование шпионской аппаратуры частными лицами», – говорит Абшилава.
Уголовная ответственность за это предусмотрена статьей 138.1 УК РФ. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.
Второй незаконный способ – это взлом социальных сетей или электронной почты.
«Многие не догадываются, что это уголовно наказуемое деяние. Ответственность за него предусмотрена ст. 272 УК РФ, максимальное наказание — до двух лет тюрьмы», – подчеркивает адвокат.
Третий незаконный способ – это чтение переписки супруги.
По словам Абшилавы, в России тайна переписки охраняется законом, даже если речь идет о ваших близких.
Нарушителю будет вменяться ст. 138 УК РФ. Ревнивый муж может отправиться на исправительные работы до года.
Четвертый незаконный способ – это сбор информации о личной жизни жены.
«Даже в браке женщина имеет право на личную жизнь. Сбор информации о супруге, в том числе и посредством физической слежки, карается по ст. 137 УК РФ. Мужчина может отправиться в тюрьму на год или два», – говорится в сообщении.
Пятый способ – это незаконная детективная деятельность.
Если муж захочет самостоятельно расследовать измену супругу, то это будет считаться нарушение законодательства. В КоАП есть статья 20.16, где в качестве наказания предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей.
Ранее сообщалось о пяти привычках россиян, непонятных для иностранцев.