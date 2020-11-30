Мужчина семь лет притворялся безработным и заработал миллионы втайне от жены

Ранее мы писали, что жительница Китая по имени Чжан изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками. По словам матери двух детей из Пекина, она пыталась развлечься, поскольку ее супруг был загружен на работе.

Вдобавок к любовным утехам китаянка выманивала у ухажеров деньги. Как выяснила полиция, с 2017 года женщина знакомилась с мужчинами, представляясь вымышленным именем Чжоу Мо. Разными путями она получила от любовников около 400 тысяч юаней (почти пять миллионов рублей).