Мужчина семь лет притворялся безработным и заработал миллионы втайне от жены
60-летний мужчина живет в городе Болтон, графство Большой Манчестер. Втайне от жены он занимался починкой кухонных плит. Так как супруга не знала о работе Пула, семья получала государственные пособия, которые полагаются безработным. По данным издания, с ноября 2012-го по февраль 2019 года женщина получила 52 тысяч фунтов стерлингов (5,3 миллиона рублей) в качестве выплат по безработице.
Repairman who lied to wife about being unemployed for 7 years stole £57,000 in benefits #SmartNews https://t.co/z9Tn1jMGCa— Apostle (@Apostleg180) November 27, 2020
Кроме того, с марта 2013 года женщина имела дополнительное пособие на оплату жилищной площади. Сумма выплаченных средств составила пять тысяч фунтов стерлингов (508 тысяч рублей). После разоблачения британец сознался в двух случаях мошенничества с целью получения пособия. Его приговорили к году лишения свободы условно и 150 часам общественных работ.
Ранее мы писали, что жительница Китая по имени Чжан изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками. По словам матери двух детей из Пекина, она пыталась развлечься, поскольку ее супруг был загружен на работе.
Вдобавок к любовным утехам китаянка выманивала у ухажеров деньги. Как выяснила полиция, с 2017 года женщина знакомилась с мужчинами, представляясь вымышленным именем Чжоу Мо. Разными путями она получила от любовников около 400 тысяч юаней (почти пять миллионов рублей).
Фото: pixabay.com
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