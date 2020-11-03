Жена изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками

Обман китаянки раскрылся в августе 2020 года. Один из новых поклонников Чжан решил разузнать о знакомой больше информации. Он уличил ее во лжи. Чжан заинтересовалась полиция.

Родственники девушки при этом признались, что подозревали о преступных махинациях. Чжан рассказала правоохранительным органам, что полученные от любовников деньги она тратила на азартные онлайн-игры. На данный момент полиция выясняет число жертв китаянки. Известно, что за три года китаянка «использовала» около 300 мужчин.

Чжан грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (почти 500 тысяч рублей).