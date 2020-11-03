Жена изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками
По словам матери двух детей из Пекина, она пыталась развлечься, поскольку ее супруг был загружен на работе. Вдобавок к любовным утехам китаянка выманивала у ухажеров деньги. Как выяснила полиция, с 2017 года женщина знакомилась с мужчинами, представляясь вымышленным именем Чжоу Мо. Разными путями она получила от любовников около 400 тысяч юаней (почти пять миллионов рублей). Мужчины считали, что помогали одинокой матери покрывать медицинские счета, а также оплачивали аренду квартиры и содержали двух детей.
Обман китаянки раскрылся в августе 2020 года. Один из новых поклонников Чжан решил разузнать о знакомой больше информации. Он уличил ее во лжи. Чжан заинтересовалась полиция.
Родственники девушки при этом признались, что подозревали о преступных махинациях. Чжан рассказала правоохранительным органам, что полученные от любовников деньги она тратила на азартные онлайн-игры. На данный момент полиция выясняет число жертв китаянки. Известно, что за три года китаянка «использовала» около 300 мужчин.
Чжан грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (почти 500 тысяч рублей).
Фото: pixabay.com
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