Мужчина прошел 450 километров, пытаясь упокоиться после ссоры с женой

Выяснилось, что обиженный на супругу семьянин держал путь к гробнице почитаемого святого падре Пио, которая находится в городе Сан-Джованни-Ротондо. В день он преодолевал примерно 65 километров, еду и напитки просил у прохожих.

При этом потерявшая мужа итальянка несколькими днями ранее обратилась к правоохранителям, потому что не видела супруга уже неделю. Она приехала в другой город забрать его и заплатила штраф в размере 400 евро за нарушение комендантского часа.

В социальных сетях ситуацию назвали забавной. Пользователи сравнили мужчину с героем фильма «Форрест Гамп».

Ранее в Петербурге разыгралась кровавая трагедия. Известная модель Лилия Судакова зарезала мужа после сцены ревности. Лилия и Сергей Попов приехали в Питер на выходные и сняли квартиру посуточно. ЧП случилось после того, как супруг привел незнакомую девушку и начал осыпать ее комплиментами и откровенно заигрывать на глазах у изумленной жены.