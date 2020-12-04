Мужчина прошел 450 километров, пытаясь упокоиться после ссоры с женой
Полицейские остановили 48-летнего жителя города Комо в населенном пункте Фано в провинции Пезаро-э-Урбино. Он шел по автомобильной магистрали около двух часов ночи. Итальянец шагал вдоль побережья Адриатического моря.
Мужчина рассказал, что очень устал и замерз. По его словам, он прошел 450 километров после семейной ссоры, пытаясь выпустить пар.
Выяснилось, что обиженный на супругу семьянин держал путь к гробнице почитаемого святого падре Пио, которая находится в городе Сан-Джованни-Ротондо. В день он преодолевал примерно 65 километров, еду и напитки просил у прохожих.
При этом потерявшая мужа итальянка несколькими днями ранее обратилась к правоохранителям, потому что не видела супруга уже неделю. Она приехала в другой город забрать его и заплатила штраф в размере 400 евро за нарушение комендантского часа.
В социальных сетях ситуацию назвали забавной. Пользователи сравнили мужчину с героем фильма «Форрест Гамп».
Ранее в Петербурге разыгралась кровавая трагедия. Известная модель Лилия Судакова зарезала мужа после сцены ревности. Лилия и Сергей Попов приехали в Питер на выходные и сняли квартиру посуточно. ЧП случилось после того, как супруг привел незнакомую девушку и начал осыпать ее комплиментами и откровенно заигрывать на глазах у изумленной жены.
Фото: pixabay.com
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