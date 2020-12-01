Известная модель зарезала мужа после сцены ревности

В Санкт-Петербурге разыгралась очередная кровавая трагедия. Там известная модель Лилия Судакова зарезала мужа, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» и публикует фото девушки.

Лилия и Сергей Попов приехали в Питер на выходные и сняли квартиру посуточно. ЧП случилось после того, как супруг привел незнакомую девушку и начал осыпать ее комплиментами и откровенно заигрывать на глазах у изумленной жены. Лилия вспылила, началась ссора. И, чтобы прийти в себя, модель ушла на кухню готовить. Муж отправился за ней. Там, по данным источника «Mash на Мойке» Попов начал бить жену. У нее в руках был нож, которым она один раз ударила разбушевавшегося супруга. Удар пришелся в сердце. Лилия сама вызвала скорую, но спасти Сергея шансов не было.

Судакова написала явку с повинной, уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности, повлекших смерть пострадавшего». Если вина модели будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Рыжеволосая красавица с голубыми глазами Лилия Судакова появлялась на обложках известных глянцевых изданий, публиковалась в Vogue, сотрудничала с известными сервисами продажи одежды.