Муж Наташи Королевой прокомментировал обнаженное фото неидеальной фигуры своей жены

Накануне в Сети появилась фотография, на которой полностью обнаженная Наташа Королева делает стойку на руках. На этот кадр ее вдохновила Светлана Лобода, оскандалившаяся с аналогичным снимком. Спустя сутки муж Наташи Королевой, шоумен Сергей Глушко, прокомментировал фото жены, размесив его у себя в блоге.

«"Как то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон, Там смуглянка-киевлянка..." ну,..... вы знаете потом)))) — реальная история о том, как я познакомился со своей женой. Ты прекрасна, моя @koroleva__star, в одежде и без, в гриме и в отсутствии оного!!! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба — ЙОГАдка опять», — написал он.