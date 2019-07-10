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«На фото не она»: 36-летняя Светлана Лобода оскандалилась с пикантным фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы
Певица попала впросак из-за попытки использовать чужую фотографию.

Фото, которое опубликовала Светлана Лобода в своем блоге, стало причиной скандала. Блогер, которая была запечатлена на снимке, рассказала об этом.

«Знаменитость пыталась выдать мое фото за свое! Я не могу понять, зачем человеку с 5 миллионами подписчиков воровать мои снимки. Что не так с этими людьми? Почему они это делают?», — написала она на своей странице.

«Вишенкой на торте стало то, что Светлана Лобода ОБРАБОТАЛА (растянула) фото, чтобы фигура выглядела стройнее. Нереалистичные фотографии человеческих тел создают большую проблему», — возмутилась модель.

«Работы художников должны быть защищены! Огромная проблема соцсетей — в воровстве снимков. Нас просто не уважают. Теперь мое фото распространяется в России и Украине под ее ником», — констатировала женщина, а также пожаловалась на то, что певица удаляла комментарии с упоминанием ее ника, а также ее комментарии, а в итоге удалила сам пост.

Светлана Лобода отреагировала на ее жалобы в «сториз» так:

«Дорогая, я не писала, что это я. Я написала, что рада видеть всех в Нижнем Новгороде», — оправдалась звезда, подчеркнув, что пост был удален не ею.

А как считаете вы, допустимо ли использовать чужие фотографии в своем блоге?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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