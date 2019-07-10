«На фото не она»: 36-летняя Светлана Лобода оскандалилась с пикантным фото

Фото, которое опубликовала Светлана Лобода в своем блоге, стало причиной скандала. Блогер, которая была запечатлена на снимке, рассказала об этом.

«Знаменитость пыталась выдать мое фото за свое! Я не могу понять, зачем человеку с 5 миллионами подписчиков воровать мои снимки. Что не так с этими людьми? Почему они это делают?», — написала она на своей странице.

«Вишенкой на торте стало то, что Светлана Лобода ОБРАБОТАЛА (растянула) фото, чтобы фигура выглядела стройнее. Нереалистичные фотографии человеческих тел создают большую проблему», — возмутилась модель.