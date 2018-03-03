«Муж изменил»: Юлия Ковальчук удивила фанатов откровенным признанием

После этих слов она добавила: «#ребята #это #юмор #несерьезно»: многие поклонники пары приняли сообщение близко к сердцу.

«Правда!? Не печалься. Много лосей по жизни», «Да , печально ....», «Вот мужики козлы», «Они вообще есть которые ни гуляют.просто интересно мне», «Все изменяют но не признаются, надо простить если изменит, но он любит !!!», «У меня, так же было, я простила, дочке было полгода, а сейчас у нас трое и мы счастливы, в браке 18 лет. Удачи вам», «Да нее. Он не будет изменять... Такая нация она ... Любит.. но доверяй и проверяй..все мужики.... Главное не верить», «Юлечка верить или нет вам решать...Нужно всегда верить своему сердцу ....любить и не о чем не думать и не слушать никого......желаю вам всего самого лучшего любви побольше и веры .....», «Не была свидетелем, значит не было», «Юлька не поверю, вы такая настояшая пара, как в жизни. Любит он тебя любит», — пишут они.

«Прикольные рожки! Ветвистые))))», «Судя во Рогам...было было и не раз», «С чувством юмора у вас все ок», «Дерево врать не может», — оценили шутку остальные.

«Такими вещами не шутят», «В каждой шутки есть доля шутки», «Не нужно программировать плохие ситуации, потом будет не смешно, японцы говорят, какое будущее позовешь- такое и придет», — предупреждают певицу суеверные подписчицы.

Фото: instagram