Юлия Ковальчук стихами поздравила Алексея Чумакова с годовщиной отношений

По этому случаю Юлия написала очень романтичные стихи и опубликовала их в своем Instagram, выложив трогательный снимок с супругом. Пара позирует в одинаковых футболках с цифрой 10 на спинах.

«Можно без слов я побуду рядом, // В руках твоих, как в тихой гавани, // Дыханьем согретая, словно пледом, // Не помня о времени, а надо ли?» — так начинаются стихи авторства Ковальчук.