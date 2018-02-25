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Юлия Ковальчук стихами поздравила Алексея Чумакова с годовщиной отношений

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Фото из Instagram Юлии Ковальчук
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Вчера исполнилось ровно 10 лет со дня, когда Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков решили быть вместе.

По этому случаю Юлия написала очень романтичные стихи и опубликовала их в своем Instagram, выложив трогательный снимок с супругом. Пара позирует в одинаковых футболках с цифрой 10 на спинах.

«Можно без слов я побуду рядом, // В руках твоих, как в тихой гавани, // Дыханьем согретая, словно пледом, // Не помня о времени, а надо ли?» — так начинаются стихи авторства Ковальчук.

Можно без слов я побуду рядом, В руках твоих, как в тихой гавани, Дыханьем согретая, словно пледом, Не помня о времени, а надо ли? Мы десять лет , самой не верится, От завтрака до глубоких сумерек, Глазами любим, спорим и миримся, Минута грусти, как целый век. Быть за тобой- быть как за Каменной, Быть для тебя- цветком и мудростью, Мы не подростки уже безумные, Только безумство бывает с привкусом глупости. Можно вот так до самой старости, Перед тобой, как перед Господом, Душу раскрыв, и знать, что в горести, Сердце согреешь мне шёпотом. Можно без слов я побуду рядом... 25.02.2018 @alexchumakoff ❤️ #10лет

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)

Поклонники тут же начали поздравлять супругов с важной датой в их совместной жизни и желать долгих и счастливых лет вместе. Напомним, Юлия и Алексей поженились в 2013-м, а в октябре прошлого года у них родилась дочь, имя которой они до сих пор скрывают.

Фото: Instagram

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