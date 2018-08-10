Муж Ани Лорак нарушил молчание после скандала с изменой

После публикации скандального видео, на котором супруг Ани Лорак проводит время с эффектной брюнеткой, пока жена находится на гастролях, все стороны «взяли паузу». Мурат Налчаджиоглу прекратил общение с подписчиками, бизнес-леди и модель Яна Беляева, которую журналисты узнали на видео, закрыла Instagram. Ани Лорак не комментирует ситуацию, однако перестала носить обручальное кольцо.

На днях молчание нарушила Яна, объявив о том, что вышла в финал престижного конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная – 2018». А сегодня «заговорил» Мурат. Он опубликовал в stories своего Instagram цитату, которая, уверены СМИ, полностью отражают его состояние.