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Муж Ани Лорак нарушил молчание после скандала с изменой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ани Лорак

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В Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовано обращение к читателям, считают СМИ.

После публикации скандального видео, на котором супруг Ани Лорак проводит время с эффектной брюнеткой, пока жена находится на гастролях, все стороны «взяли паузу». Мурат Налчаджиоглу прекратил общение с подписчиками, бизнес-леди и модель Яна Беляева, которую журналисты узнали на видео, закрыла Instagram. Ани Лорак не комментирует ситуацию, однако перестала носить обручальное кольцо.

На днях молчание нарушила Яна, объявив о том, что вышла в финал престижного конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная – 2018». А сегодня «заговорил» Мурат. Он опубликовал в stories своего Instagram цитату, которая, уверены СМИ, полностью отражают его состояние.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу познакомились в 2005 году, а спустя четыре года пара сыграла в Киеве грандиозную свадьбу. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Фото: instagram

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