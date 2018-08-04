Развод? Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо

Пока Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» в Баку, папарацци засняли в одном из киевских ночных клубов ее супруга, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, в компании неизвестной брюнетки. Позднее появились подробности адюльтера — брюнетка оказалась киевской тусовщицей Яной Беляевой. По информации СМИ, отношения связывают Беляеву и Налчаджиоглу уже продолжительное время, кроме того, по слухам, бизнесмен оплатил несколько пластических операций своей пассии.
39-летняя Ани Лорак, ежедневно публикующая посты в Instagram, пропала из соцсети практически на неделю — сразу после обнародования информации о вероятных изменах ее мужа. Лишь несколько часов назад певица опубликовала свежее фото в Instagram Stories.
Подписчики обратили внимание на то, что на новом селфи на руке Ани отсутствует дорогое обручальное кольцо. По версии фолловеров, Лорак приняла решение разойтись с супругом. Многочисленные фанаты артистки уверены, что она еще сможет встретить свое счастье.
Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу познакомились в 2005 году, а спустя четыре года пара сыграла в Киеве грандиозную свадьбу. В 2011 году у супругов родилась дочь София.
Фото: instagram