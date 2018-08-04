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Развод? Ани Лорак перестала носить обручальное кольцо

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ани Лорак

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После скандала с изменами «турецкого мужа» Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу певица сняла дорогое украшение.

Пока Ани Лорак выступала на фестивале «Жара» в Баку, папарацци засняли в одном из киевских ночных клубов ее супруга, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, в компании неизвестной брюнетки. Позднее появились подробности адюльтера — брюнетка оказалась киевской тусовщицей Яной Беляевой. По информации СМИ, отношения связывают Беляеву и Налчаджиоглу уже продолжительное время, кроме того, по слухам, бизнесмен оплатил несколько пластических операций своей пассии.

39-летняя Ани Лорак, ежедневно публикующая посты в Instagram, пропала из соцсети практически на неделю — сразу после обнародования информации о вероятных изменах ее мужа. Лишь несколько часов назад певица опубликовала свежее фото в Instagram Stories.

Фото из Instagram Stories Ани Лорак

Подписчики обратили внимание на то, что на новом селфи на руке Ани отсутствует дорогое обручальное кольцо. По версии фолловеров, Лорак приняла решение разойтись с супругом. Многочисленные фанаты артистки уверены, что она еще сможет встретить свое счастье.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу познакомились в 2005 году, а спустя четыре года пара сыграла в Киеве грандиозную свадьбу. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Фото: instagram

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