Молодой муж Екатерины Климовой ответил на вопросы о разводе и удалил Instagram

Накануне актер Гела Месхи случайно спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Климовой. Молодой мужчина опубликовал в Instagram загадочный пост, подписав: «Свобода.... и только вперед....». Второй его комментарий — «Свобода это значит свобода» — запутал всех еще больше. «Очень загадочно!!!», «С любимыми не расставайтесь», — забеспокоились поклонники пары.
Вскоре Гела снова вышел на связь, успокоив фанатов:
После этого молодой мужчина удалил все публикации в своем Instagram. При этом в подписках актера никнейм его жены отсутствует, отмечает «СтарХит». Будем следить за развитием событий!
Напомним, что роман Екатерины и Гелы начался с совместного участия в съемках сериала «Волчье солнце», разница в возрасте в 8 лет ничуть не смутила их. Зародившиеся на площадке чувства и страсть актеры перенесли в реальную жизнь, скрепив свою любовь узами брака в 2015 году и рождением дочери Бэллы.
Фото и видео: instagram