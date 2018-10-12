Молодой муж Екатерины Климовой ответил на вопросы о разводе и удалил Instagram

После этого молодой мужчина удалил все публикации в своем Instagram. При этом в подписках актера никнейм его жены отсутствует, отмечает «СтарХит». Будем следить за развитием событий!

Напомним, что роман Екатерины и Гелы начался с совместного участия в съемках сериала «Волчье солнце», разница в возрасте в 8 лет ничуть не смутила их. Зародившиеся на площадке чувства и страсть актеры перенесли в реальную жизнь, скрепив свою любовь узами брака в 2015 году и рождением дочери Бэллы.