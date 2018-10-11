Молодой муж Екатерины Климовой подогрел слухи о расставании с ней

«Фотка красивая, но подпись для семейного человека противоречивая», «Вы с Екатериной расстались??», «Интересный вопрос? ((», — заволновались подписчики. «Муж Екатерины Климовой намекнул на развод», «Муж освободился от 40-летней Климовой», «Молодой муж 40-летней Екатерины Климовой намекнул на развод», — подхватили СМИ.

«Свобода это значит свобода», — попытался пояснить Гелла, но запутал всех еще больше.

«Очень загадочно!!!», «С любимыми не расставайтесь», — пишут в ответ поклонники пары.

Фото: instagram