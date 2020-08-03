Марк Богатырев показал нежное фото с Татьяной Арнтгольц на фоне разговоров о тайной свадьбе

О тайной свадьбе 37-летней Татьяны Арнтгольц и 34-летнего Марка Богатырева появились после того, как актриса «засветила» обручальное кольцо. Пара долго скрывала свои отношения, слухи об их романе впервые появились в декабре 2018-го, когда актеры вместе появились на светском мероприятии. Тогда Татьяна подтвердила, что уже год состоит в отношениях с Марком.

Ранее актриса была замужем за коллегой, Иваном Жидковым, у них подрастает дочь Маша. Бывшие супруги остались в хороших отношениях после развода.