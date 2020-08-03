Марк Богатырев показал нежное фото с Татьяной Арнтгольц на фоне разговоров о тайной свадьбе
«"Женщина — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски", — Фаина Раневская. P.S.: @tarntgoltsofficial — спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу #горжусь #люблю», — написал он.
О тайной свадьбе 37-летней Татьяны Арнтгольц и 34-летнего Марка Богатырева появились после того, как актриса «засветила» обручальное кольцо. Пара долго скрывала свои отношения, слухи об их романе впервые появились в декабре 2018-го, когда актеры вместе появились на светском мероприятии. Тогда Татьяна подтвердила, что уже год состоит в отношениях с Марком.
Ранее актриса была замужем за коллегой, Иваном Жидковым, у них подрастает дочь Маша. Бывшие супруги остались в хороших отношениях после развода.
Фото и видео: Instagram/@marchi25
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