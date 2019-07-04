«Засветила» обручальное кольцо: фанаты поздравляют Арнтгольц и Богатырева со свадьбой

37-летняя Татьяна Арнтгольц встречалась со звездой сериала «Кухня» 34-летним марком Богатыревым больше года. Артисты долгое время скрывали отношения. Впервые о том, что у них роман, заговорили в декабре 2018-го: тогда актеры вместе появились на светском мероприятии.

Вскоре Татьяна подтвердила, что состоит в отношениях с Марком, сообщает «СтарХит». «Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим», — приводит издание слова актрисы.

На одной из фотографий в Instagram подписчики разглядели обручальное кольцо на пальце Татьяны и принялись поздравлять ее со свадьбой.