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«Засветила» обручальное кольцо: фанаты поздравляют Арнтгольц и Богатырева со свадьбой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

Фото: Instagram
Артисты информацию о бракосочетании не комментируют.

37-летняя Татьяна Арнтгольц встречалась со звездой сериала «Кухня» 34-летним марком Богатыревым больше года. Артисты долгое время скрывали отношения. Впервые о том, что у них роман, заговорили в декабре 2018-го: тогда актеры вместе появились на светском мероприятии.

Вскоре Татьяна подтвердила, что состоит в отношениях с Марком, сообщает «СтарХит». «Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим», — приводит издание слова актрисы.

На одной из фотографий в Instagram подписчики разглядели обручальное кольцо на пальце Татьяны и принялись поздравлять ее со свадьбой.

Татьяна Арнтгольц

Фото: Instagram

В социальной сети на странице Марка Богатырева вчера появилась фотография с хэштегом #посекретувсемусвету. На фото актер позирует в смокинге на фоне Венской оперы.

Марк Богатырев в Вене

Фото: Instagram

Марк Богатыре раньше женат не был.

Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым, у них есть дочь Маша. Девочка окончила третий класс. После развода Татьяна и Иван остались в хороших отношениях и иногда посещают мероприятия вместе.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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