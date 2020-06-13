Мария Куликова поделилась редким фото подросшего сына от Дениса Матросова

«Такой няшный», «Кто слаще? Ванек или клубника?», «Как вот тут Ваня на Вас похож! Красавчик!», «Такой сладенький», «Прекрасный парень какой!!», «Ваня красавчик», «Какой взрослый парень стал!», «Ваня уже такой большой!!)», «Фото очень милое, пост милоты», «Ванек такой милый», «Красавец», «Боже, какой красавчик», — умиляются фолловеры.

Напомним, Мария Куликова и Денис Матросов поженились в 2003 году, а спустя восемь лет на свет родился Иван. Мальчик стал третьим ребенком для Матросова, от брака с Людмилой Татаровой у него есть близнецы Вова и Юра. Брак Марии Куликовой и Дениса Матросова распался в 2015 году, однако теперь уже бывшие супруги сохранили теплые отношения ради сына. «У меня самое светлое и солнечное пятно на душе от этих чувств и отношений. Денис отличный отец нашего ребенка. Ваня его обожает. У сына есть черты характера, доставшиеся от отца. Когда у нас начались споры, мы построили общий дом, но чувствовали в нем чужими друг другу людьми», – признавалась актриса.

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