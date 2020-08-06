Мария Ивакова откровенно рассказала о жизни с абьюзером: «Он взбесился и угрожал»
Фото: Instagram/@maria_ivakova
Сегодняшние реалии таковы, что на тему абьюза говорить становится не стыдно. Многие звезды уже поделились своим печальным опытом столкновения с психологическим и даже физическим насилием. Откровением стал рассказ звезды «Орла и решки» Марии Иваковой, признавшейся в отношениях с тираном. «Мне тогда исполнилось 22 года, и такого слова в моём лексиконе еще не появилось. Зато появился молодой человек: обаятельный, нежный и чуткий. Я влюбилась и думала, что мне повезло, не замечая первых звоночков… В какой-то момент он стал меня контролировать под видом заботы. Я должна была всё время отчитываться, где я нахожусь. Молодой человек даже звонил моим родителям по ночам и спрашивал, где я (тогда я жила в родительском доме). Чтобы не раздражать его, я стала меньше общаться с друзьями, но это не помогало. Постоянно была ревность: в какой-то момент я стала бояться своего случайного взгляда на незнакомого мужчину, потому что за этим следовал скандал. Он читал мои переписки в социальных сетях и даже взломал пароль от почты. И однажды даже сильно меня толкнул на почве ревности».
«Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины: он всегда молодец, а я такая плохая, не ценю всего, что он для меня делает. Еще он портил мои вещи: как-то в порыве злости разбил мне айфон. Новый при этом не купил. Однажды он пытался выбросить из окна мой ноутбук. Тут уже я не выдержала, взяла его комп и тоже побежала к окну и сказала, что сделаю то же самое. При этом мне всё то время казалось, что это любовь/это нормально/просто он такой горячий/он исправится и так далее. Последние месяцы наших отношений мы жили в Дании (он был иностранцем). Я чувствовала себя уставшей от постоянных скандалов и попыток угодить. Там-то я и призналась себе, что хватит. Я улетела под предлогом продления визы, пообещав ему вернуться. Но уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер», — вспомнила Мария. Телеведущая уверена, что в отношениях должно быть комфортно, поэтому, если с человеком плохо, то от него нужно уходить: «Не стыдно и не страшно обращаться за помощью, это нормально и это может вам помочь».
Отметим, что не так давно выпускница «Фабрики звезд-7», певица и актриса Юлия Паршута шокировала поклонников рассказом о токсичных отношениях с тираном: «Тебя толкнули, за шею схватили, а потом сильнее, больше, Самое страшное, что никто в это не верит, ведь человек хороший для всех. Он пытался меня душить, скинуть меня с 14 этажа, ломать мне ноги. Я сбегала кучу раз, и он меня находил. Он находил меня везде».
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Фото: Instagram/@maria_ivakova
Видео: YouTube
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