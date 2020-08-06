Мария Ивакова откровенно рассказала о жизни с абьюзером: «Он взбесился и угрожал»

«Он обесценивал мои мечты и карьерные амбиции, называя их полной фигней. Манипулировал на чувстве вины: он всегда молодец, а я такая плохая, не ценю всего, что он для меня делает. Еще он портил мои вещи: как-то в порыве злости разбил мне айфон. Новый при этом не купил. Однажды он пытался выбросить из окна мой ноутбук. Тут уже я не выдержала, взяла его комп и тоже побежала к окну и сказала, что сделаю то же самое. При этом мне всё то время казалось, что это любовь/это нормально/просто он такой горячий/он исправится и так далее. Последние месяцы наших отношений мы жили в Дании (он был иностранцем). Я чувствовала себя уставшей от постоянных скандалов и попыток угодить. Там-то я и призналась себе, что хватит. Я улетела под предлогом продления визы, пообещав ему вернуться. Но уже дома я позвонила и заявила, что хочу прекратить наши отношения. Хоть он взбесился и угрожал, больше я его не видела. Заблокировала, где только можно и поменяла номер», — вспомнила Мария. Телеведущая уверена, что в отношениях должно быть комфортно, поэтому, если с человеком плохо, то от него нужно уходить: «Не стыдно и не страшно обращаться за помощью, это нормально и это может вам помочь».

Отметим, что не так давно выпускница «Фабрики звезд-7», певица и актриса Юлия Паршута шокировала поклонников рассказом о токсичных отношениях с тираном: «Тебя толкнули, за шею схватили, а потом сильнее, больше, Самое страшное, что никто в это не верит, ведь человек хороший для всех. Он пытался меня душить, скинуть меня с 14 этажа, ломать мне ноги. Я сбегала кучу раз, и он меня находил. Он находил меня везде».

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