Максим Виторган запретил Ксении Собчак садиться за руль при сыне

Почему так категоричен Максим — непонятно. Ксения очень внимательно относится к воспитанию и безопасности сына. Более того, после появления на свет наследника, она стала добрее даже по отношению к чужим детям.

«Я вообще знаю мало людей, но они есть наверное, которые любят чужих детей. Я никогда таким человеком не была. Сейчас, имея своего ребенка, я по-другому отношусь к тем детям, которые вокруг. Не умиляюсь, но понимаю. Плачет ребенок в самолете, я в этот момент наоборот думаю — помочь, дать воду с фенхелем. Я уже понимаю, из-за чего это происходит, конечно у тебя меняется отношение», — удивила она однажды познаниями в материнстве.

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