Максим Виторган запретил Ксении Собчак садиться за руль при сыне

Телеведущая, журналист и начинающий политик Ксения Собчак не раз говорила, что в их семье главный — мужчина. Максиму Виторгану она готова простить многое, иногда они жестко спорят на актуальные темы. Но очередные требования супруга вызвали у звезды нервный смех.
Молодая мама попыталась обратить ситуацию в шутку, опубликовав семейную сценку в Instagram.
Почему так категоричен Максим — непонятно. Ксения очень внимательно относится к воспитанию и безопасности сына. Более того, после появления на свет наследника, она стала добрее даже по отношению к чужим детям.
«Я вообще знаю мало людей, но они есть наверное, которые любят чужих детей. Я никогда таким человеком не была. Сейчас, имея своего ребенка, я по-другому отношусь к тем детям, которые вокруг. Не умиляюсь, но понимаю. Плачет ребенок в самолете, я в этот момент наоборот думаю — помочь, дать воду с фенхелем. Я уже понимаю, из-за чего это происходит, конечно у тебя меняется отношение», — удивила она однажды познаниями в материнстве.
Фото и видео: instagram