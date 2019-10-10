passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Виторган и Нино Нинидзе не скрывали нежные чувства друг к другу на открытии художественной выставки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова, Максим Виторган и Нино Нинидзе

Фото: Пресс-служба

В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Импрессионизм и испанское искусство».

Выставочный проект впервые в России представляет испанское искусство рубежа XIX–XX веков в таком объеме и знакомит публику с творчеством восемнадцати испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления в европейском искусстве. Выставка проводится при участии Фонда «Aurea Cultura i Art» и поддержке Посольства Испании в России.

Первыми с работами испанских художников ознакомились Максим Виторган и Нино Нинидзе, Михаил Зыгарь, Полина Аскери, Анна Чурина, Анастасия Гребенкина и другие. Недавно переставшие скрывать свой роман от широкой общественности Виторган и Нинидзе позировали фотографам, держась за руки, и не скрывали нежные чувства друг к другу.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Пресс-служба

На выставке демонстрируются картины Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Игнази Мальола, Рикарда Каналса, Жоакима Мира и других. В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе: Национальный музей искусства Каталонии, Барселона; Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид; Музей Кармен Тиссен-Борнемиса, Мадрид; музей Монтсеррат; Музей Игнасио Сулоаги, Кастильо-де-Педраса, Музей изящных искусств Астурии, Овьедо; Музей музыки Барселоны — ЛʼАудитори и другие. Куратор проекта — Франсеск Фонбона (Испания). Координатор проекта — Мария Мороз (Россия).

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!