Максим Виторган и Нино Нинидзе не скрывали нежные чувства друг к другу на открытии художественной выставки

Выставочный проект впервые в России представляет испанское искусство рубежа XIX–XX веков в таком объеме и знакомит публику с творчеством восемнадцати испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления в европейском искусстве. Выставка проводится при участии Фонда «Aurea Cultura i Art» и поддержке Посольства Испании в России.

Первыми с работами испанских художников ознакомились Максим Виторган и Нино Нинидзе, Михаил Зыгарь, Полина Аскери, Анна Чурина, Анастасия Гребенкина и другие. Недавно переставшие скрывать свой роман от широкой общественности Виторган и Нинидзе позировали фотографам, держась за руки, и не скрывали нежные чувства друг к другу.