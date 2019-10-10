Максим Виторган и Нино Нинидзе не скрывали нежные чувства друг к другу на открытии художественной выставки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Выставочный проект впервые в России представляет испанское искусство рубежа XIX–XX веков в таком объеме и знакомит публику с творчеством восемнадцати испанских художников, которые работали бок о бок с французскими импрессионистами и участвовали в первых выставках нового направления в европейском искусстве. Выставка проводится при участии Фонда «Aurea Cultura i Art» и поддержке Посольства Испании в России.
Первыми с работами испанских художников ознакомились Максим Виторган и Нино Нинидзе, Михаил Зыгарь, Полина Аскери, Анна Чурина, Анастасия Гребенкина и другие. Недавно переставшие скрывать свой роман от широкой общественности Виторган и Нинидзе позировали фотографам, держась за руки, и не скрывали нежные чувства друг к другу.
Фото: Пресс-служба
На выставке демонстрируются картины Хоакина Сорольи, Рамона Казаса, Игнази Мальола, Рикарда Каналса, Жоакима Мира и других. В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе: Национальный музей искусства Каталонии, Барселона; Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид; Музей Кармен Тиссен-Борнемиса, Мадрид; музей Монтсеррат; Музей Игнасио Сулоаги, Кастильо-де-Педраса, Музей изящных искусств Астурии, Овьедо; Музей музыки Барселоны — ЛʼАудитори и другие. Куратор проекта — Франсеск Фонбона (Испания). Координатор проекта — Мария Мороз (Россия).
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!