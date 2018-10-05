Максим Матвеев показал нежное фото с женой и сыном

В начале сентября стало известно о беременности Елизаветы Боярской. Актриса решила уйти в декретный отпуск в питерском Малом драматическом театре в октябре. Ее супруг старается как можно времени уделять семье, отказываясь от времяемких проектов. Так, он не будет играть в премьере Юрия Бутусова «Человек из рыбы» в МХТ им. Чехова. Есть возможность увидеть его в спектакле «Волки и овцы».

Время от времени глава семейства делится в Instagram-сториз нежными фотографиями. Например, такими: