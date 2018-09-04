Это официально: Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями во второй раз

Слухи о расставании Елизаветы Боярской и Максима Матвеева возникали не один раз: пара живет на два города, встречаясь не так часто, как хотелось бы поклонникам. Однако в ближайшее время они будут вместе: актеры уходят в творческий отпуск чтобы посвятить время семье и новому ее члену, который появится совсем скоро.

Информацию о том, что 32-летняя Боярская уходит в декрет, официально подтвердили в питерском Малом драматическом театре, передает сайт «Комсомольской Правды». У поклонников актрисы, заранее купивших билеты на сентябрьские постановки «Гамлет», «Вишневый сад», «Коварство и любовь», еще есть шанс увидеть любимицу.

36-летний Матвеев тоже заканчивает работу над проектами, требующими его постоянного присутствия. Так, он не будет играть в премьере Юрия Бутусова «Человек из рыбы» в МХТ им. Чехова. Его есть возможность увидеть в спектакле «Волки и овцы».

Напомним, что Елизавета и Максим женаты уже 8 лет. Вместе они воспитывают шестилетнего сына Андрея.

Поздравляем пару!