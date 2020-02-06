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Любовь или хайп? Оскандалившаяся с наркотиками Наталья Бочкарева вышла в свет со статным незнакомцем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Бочкарева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Звезда сериала «Счастливы вместе» появилась с неизвестным мужчиной на красной дорожке во время премьеры фильма.

В Москве прошел премьерный показ фильма Гая Ричи «Джентльмены». Фотографам позировали российские знаменитости, среди них была и 39-летняя Наталья Бочкарева, о которой в последнее время много говорят из-за скандала с запрещенными веществами.

На красной дорожке Наталья позировала не одна, а под руку со статным незнакомцем. В Сети тут же разгорелись бурные обсуждения: это новая любовь актрисы или она вышла в свет с мужчиной, чтобы привлечь к себе внимание.

Позже выяснилось, что компанию Наталье на премьере составил некто Роман, который работает ассистентом в школе актерского мастерства Бочкаревой. Мужчина не стеснялся держать актрису за руку, но и даже прилюдно целовал.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Напомним, что в последние месяцы о Наталье Бочкаревой говорят из-за скандала с наркотиками, в который она попала осенью 2019-го. Тогда у актрисы обнаружили запрещенные вещества, которые она прятала в нижнем белье. Актриса всю вину отрицала, но на суде признала, чтобы получить максимально мягкое наказание. В итоге Бочкаревой присудили только штраф.

А как вам кажется: у актрисы и ее спутника роман или они вышли в свет вместе ради шумихи?

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, кадры фильма

Видео: Instagram

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