Любовь или хайп? Оскандалившаяся с наркотиками Наталья Бочкарева вышла в свет со статным незнакомцем

В Москве прошел премьерный показ фильма Гая Ричи «Джентльмены». Фотографам позировали российские знаменитости, среди них была и 39-летняя Наталья Бочкарева, о которой в последнее время много говорят из-за скандала с запрещенными веществами.

На красной дорожке Наталья позировала не одна, а под руку со статным незнакомцем. В Сети тут же разгорелись бурные обсуждения: это новая любовь актрисы или она вышла в свет с мужчиной, чтобы привлечь к себе внимание.