Любовь или хайп? Оскандалившаяся с наркотиками Наталья Бочкарева вышла в свет со статным незнакомцем
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В Москве прошел премьерный показ фильма Гая Ричи «Джентльмены». Фотографам позировали российские знаменитости, среди них была и 39-летняя Наталья Бочкарева, о которой в последнее время много говорят из-за скандала с запрещенными веществами.
На красной дорожке Наталья позировала не одна, а под руку со статным незнакомцем. В Сети тут же разгорелись бурные обсуждения: это новая любовь актрисы или она вышла в свет с мужчиной, чтобы привлечь к себе внимание.
Позже выяснилось, что компанию Наталье на премьере составил некто Роман, который работает ассистентом в школе актерского мастерства Бочкаревой. Мужчина не стеснялся держать актрису за руку, но и даже прилюдно целовал.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Напомним, что в последние месяцы о Наталье Бочкаревой говорят из-за скандала с наркотиками, в который она попала осенью 2019-го. Тогда у актрисы обнаружили запрещенные вещества, которые она прятала в нижнем белье. Актриса всю вину отрицала, но на суде признала, чтобы получить максимально мягкое наказание. В итоге Бочкаревой присудили только штраф.
А как вам кажется: у актрисы и ее спутника роман или они вышли в свет вместе ради шумихи?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, кадры фильма
Видео: Instagram
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