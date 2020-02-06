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Повереннова в дерзком образе, Катина с эффектным декольте и другие звезды на премьере «Джентльменов»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Гая Ричи «Джентльмены», который первыми оценили звезды российского шоу-бизнеса.

Посмотреть новую захватывающую картину известного режиссера пришли Дарья Повереннова, Лена Катина, Агата Муцеинице, Елена Летучая, Ирина Хакамада, Владимр Пресняков и многие другие.

По сюжету, талантливый и дерзкий выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев... Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие знаменитые актеры.

Премьера фильма Гая Ричи «Джентльмены» намечена на 13 февраля. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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