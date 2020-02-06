Повереннова в дерзком образе, Катина с эффектным декольте и другие звезды на премьере «Джентльменов»

По сюжету, талантливый и дерзкий выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев... Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие знаменитые актеры.

Премьера фильма Гая Ричи «Джентльмены» намечена на 13 февраля. Купить билеты можно здесь.