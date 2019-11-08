passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Лежала под штангой и плакала»: Наташа Королева рассказала, как муж пытался изменить ее фигуру

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Наташа Королева

Фото: Instagram Наташи Королевой

Сергей Глушко и Наташа Королева рассказали о борьбе за стройность.

Певица Наташа Королева и шоумен Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом «Тарзан», живут в законном браке более 16 лет. За это время они успели родить сына, пережить потерю второго ребенка, много раз поссориться и столько же — помириться.

В отношениях этой горячей пары было всякое, но до слез певицу довели попытки красавца-мужа изменить ее фигуру. В эфире пятничного шоу Регины Тодоренко Наташа рассказала, что первое время Сергей пытался ее переделать: «Он так на меня наехал, вы просто не представляете. Как катком переехал», — пожаловалась она.

«Это было ужасно. Мы были в Америке, в спортзале. И вдруг под этой штангой она начала плакать», — вспоминает Сергей.

«Не трогайте ее, Вы изверг», — вступилась за жертву пожилая американка, которая была рядом.

После этого случая муж отвез жену домой и больше не заставлял заниматься спортом вместе с ним. «Я понял, что Наташа по-другому сделана, у нее другие механизмы в этом плане, и заставлять ее бесполезно», — подытожил Тарзан.

«Были периоды, когда я втягивалась. Но это не моя тема. Я могу себя заставить, но я не могу позволить себе потратить в это железо кучу своей энергии, которую могу потратить в другое место. А после спорта я еще долго лежу без сил», — пояснила Наташа Королева.

А вы любите спорт?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!