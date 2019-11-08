«Лежала под штангой и плакала»: Наташа Королева рассказала, как муж пытался изменить ее фигуру

«Это было ужасно. Мы были в Америке, в спортзале. И вдруг под этой штангой она начала плакать», — вспоминает Сергей.

«Не трогайте ее, Вы изверг», — вступилась за жертву пожилая американка, которая была рядом.

После этого случая муж отвез жену домой и больше не заставлял заниматься спортом вместе с ним. «Я понял, что Наташа по-другому сделана, у нее другие механизмы в этом плане, и заставлять ее бесполезно», — подытожил Тарзан.

«Были периоды, когда я втягивалась. Но это не моя тема. Я могу себя заставить, но я не могу позволить себе потратить в это железо кучу своей энергии, которую могу потратить в другое место. А после спорта я еще долго лежу без сил», — пояснила Наташа Королева.

А вы любите спорт?