«Лежала под штангой и плакала»: Наташа Королева рассказала, как муж пытался изменить ее фигуру
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Фото: Instagram Наташи Королевой
Певица Наташа Королева и шоумен Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом «Тарзан», живут в законном браке более 16 лет. За это время они успели родить сына, пережить потерю второго ребенка, много раз поссориться и столько же — помириться.
В отношениях этой горячей пары было всякое, но до слез певицу довели попытки красавца-мужа изменить ее фигуру. В эфире пятничного шоу Регины Тодоренко Наташа рассказала, что первое время Сергей пытался ее переделать: «Он так на меня наехал, вы просто не представляете. Как катком переехал», — пожаловалась она.
«Это было ужасно. Мы были в Америке, в спортзале. И вдруг под этой штангой она начала плакать», — вспоминает Сергей.
«Не трогайте ее, Вы изверг», — вступилась за жертву пожилая американка, которая была рядом.
После этого случая муж отвез жену домой и больше не заставлял заниматься спортом вместе с ним. «Я понял, что Наташа по-другому сделана, у нее другие механизмы в этом плане, и заставлять ее бесполезно», — подытожил Тарзан.
«Были периоды, когда я втягивалась. Но это не моя тема. Я могу себя заставить, но я не могу позволить себе потратить в это железо кучу своей энергии, которую могу потратить в другое место. А после спорта я еще долго лежу без сил», — пояснила Наташа Королева.
А вы любите спорт?
Фото и видео: instagram
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