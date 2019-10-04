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Лена Темникова нежно поздравила мужа: «С днем рождения, дорогой папочка»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лена Темникова и ее дочь

Фото: Instagram Лены Темниковой

34-летняя певица Лена Темникова посвятила мужу пост в соцсетях.

Популярная певица Лена Темникова редко показывает своего красавца-мужа в социальных сетях. Но это не отменяет нежных постов, посвященных ему.

«Happy birthday sweet papi», — поздравила она с днем рождения любимого.

Дмитрий Сергеев — бизнесмен. Поговаривают, что он выступает также в качестве продюсера жены, однако сам он — человек не публичный. Даже на свадебных фотографиях Дмитрий обращен к зрителям спиной.

Сейчас жена и дочь бинесмена находятся в ОАЭ, с ними ли папа — неизвестно. Девочки наслаждаются солнцем, теплыми волнами океана, а также деликатесами вдали от московской непогоды.

«С Днем Рождения Диму! Респект ему огромный», «Желаю счастья, здоровья», «Передай ему спасибо за его креативность и работоспособность. А где на фото сам именинник??», «Муж как всегда фотографирует ) кстати у него очень круто получается», — обсуждают подписчики.

«Лен, прости пожалуйста, но все мое внимаение уходит к Сашке на этом фото», «Как она похожа на Лену», «Леночка такая ты милая», «Какую красивую открытку сделала Саша», «Саша уже на торт засматривается», «Этот взгляд ребенка на торт», «Сашка прям волосы назад», «Саша-модель», — обсуждают они сниимок.

Фото и видео: instagram

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