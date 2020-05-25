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Лариса Гузеева рассказала о своем лишнем весе: «Муж стал смотреть на моих худых подруг»

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Игорь Бухаров и Лариса Гузеева

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Актриса и телеведущая призналась, что набрала лишние кило из-за супруга, которого все устраивало в ее внешности.

В эфир вышла новая семейная программа с Ларисой Гузеевой. В ней ведущая приходит на дачи к героям передачи и готовит для них. В первом выпуске Гузеева стала гостьей большой дружной семьи.

В разговоре с одной из героинь, которая в 21 год имеет много лишних килограммов (но муж любит ее и такой) Лариса Гузеева призналась, что борется со своим «перевесом».

«Муж сначала говорил мне: "Жирей дальше. Ты мне и такая нравишься". Я набрала вес, и теперь, много лет спустя, он делает мне замечания, когда я пытаюсь съесть что-нибудь лишнее. И, если раньше, он закрывал на это глаза, то теперь я вижу, как он смотрит на моих худых подружек», — призналась Лариса Гузеева.

Актриса и ведущая также добавила, что женщины устают все время подстраиваться под стандарты и переделывать себя. «Это трудно постоянно то ноги удлинять, то ресницы наращивать. Нам тоже хочется естества», — отметила она.

Напомним, Лариса Гузеева уже много лет замужем за ресторатором Игорем Бухаровым, у них есть взрослая дочь Ольга.

Ранее сайт Passion.ru рассказывал, как выглядела Лариса Гузеева в начале своей карьеры.

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: Первый канал, «Красный квадрат»

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