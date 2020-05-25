Лариса Гузеева рассказала о своем лишнем весе: «Муж стал смотреть на моих худых подруг»

В эфир вышла новая семейная программа с Ларисой Гузеевой. В ней ведущая приходит на дачи к героям передачи и готовит для них. В первом выпуске Гузеева стала гостьей большой дружной семьи.

В разговоре с одной из героинь, которая в 21 год имеет много лишних килограммов (но муж любит ее и такой) Лариса Гузеева призналась, что борется со своим «перевесом».

«Муж сначала говорил мне: "Жирей дальше. Ты мне и такая нравишься". Я набрала вес, и теперь, много лет спустя, он делает мне замечания, когда я пытаюсь съесть что-нибудь лишнее. И, если раньше, он закрывал на это глаза, то теперь я вижу, как он смотрит на моих худых подружек», — призналась Лариса Гузеева.